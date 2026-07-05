México vs Inglaterra: Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero extenderán su horario de servicio por el partido

Este domingo, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer que, ante la alta concentración de personas que se esperan en distintos puntos de la ciudad, de cara al encuentro entre México e Inglaterra, que se disputan su pase a cuartos de final del Mundial de Futbol 2026, tres de sus rutas extenderán su horario de operaciones.

Se trata de las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, y el Peribús (conocido como Mi Macro Periférico) que, de acuerdo con el Siteur, estarán extendiendo el servicio del transporte público hasta cuatro horas después de que concluya el encuentro deportivo, previsto hacia las 20:00 horas de este domingo.

De esta forma, se prevé que las rutas de tren citadas, que confluyen en la zona Centro de Guadalajara, teniendo destinos hacia Periférico Norte, Periférico Sur, Tetlán, Arcos de Zapopan y la Nueva Central Camionera, estarán operando hasta las 00:00 horas de este domingo.

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Así mismo, el Peribús, que opera de Los Conejos, en Tonalá, a Carretera a Chapala, en Tlaquepaque (y viceversa), también estará operando hasta medianoche.

Las rutas estarán extendiendo el servicio del transporte público hasta cuatro horas después de que concluya el encuentro deportivo. ESPECIAL

Las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad del Tren Ligero permanecen cerradas por protocolos de seguridad del Fan Festival.

Se exhorta a la población a llegar con anticipación a las estaciones de las rutas mencionadas para evitar el cierre de puertas, ya que los horarios citados contemplan la operación del servicio, y no precisamente el horario de ingreso a las estaciones.

Por otra parte, se recuerda a la ciudadanía que habrá desvío de rutas de camiones del transporte público en torno a la avenida Juárez y la Glorieta Minerva, ya que estas permanecerán cerradas a la circulación hasta mañana lunes a primera hora, previendo las actividades y festejos en torno al encuentro entre México e Inglaterra.

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MB