Bomberos de Zapopan atienden volcadura de camión en la madrugada

Durante la madrugada de este sábado 17 de enero, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendieron un reporte de accidente vehicular en la colonia Constitución.

Oficiales de Protección Civil y Bomberos Zapopan se presentaron en el cruce del Anillo Periférico Manuel Gómez Morín con la calle Salvador González en la colonia mencionada.

En el sitio, las unidades encontraron un choque con volcadura en el que se vieron involucrados un camión de caja seca volcado sobre uno de sus costados y otro auto sedán con daño por colisión en su defensa trasera. Los conductores de ambos vehículos fueron atendidos por personal de Bomberos Zapopan. Solo se les identificaron lesiones leves, por lo que no fue necesario el traslado de paramédicos de Salud Zapopan para su atención médica.

Tras la atención a los involucrados en el accidente, se redujeron riesgos en sitio para evitar otro incidente en el sitio y se realizó la limpieza de la cinta asfáltica para reanudar la circulación en la vía a espera de la aprobación de Policía Vial Jalisco.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que el riesgo debido al incidente crezca.

