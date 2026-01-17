Explosión en vivienda deja tres lesionados en Zapopan

Tres personas resultaron lesionadas tras una explosión registrada en el municipio de Zapopan durante la mañana de este sábado.

Los hechos ocurrieron en las calles San Pedro y Bugambilias, en la colonia 12 de Diciembre, del municipio zapopano.

La explosión fue originada presuntamente por una acumulación de gas LP, lo que provocó el derrumbe de un domicilio de una vivienda con dos plantas en dicha zona.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan para atender el incidente debido a que tres personas fueron afectadas por la explosión, señaló uno de los elementos de la corporación municipal.

“Fue una explosión probablemente por acumulación de gas por investigación de incendios aquí de la coordinación. Tuvimos tres lesionados: dos hombres y una mujer que ya fueron trasladados a Cruz Verde, se les brindaron las primeras atenciones aquí en el lugar”.

Las tres personas lesionadas fueron una mujer mayor de edad y otros dos hombres, los tres en estado grave de salud debido a que presentaron quemaduras de segundo y tercer nivel, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica inmediata a una Cruz Verde.

La explosión provocó el colapso parcial de la vivienda, por lo que fue delimitada por parte de las autoridades debido al daño estructural que registró.

AO

