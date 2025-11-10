Amplían atención en salud mental con nueva unidad de paidopsiquiatría en el SALME

Con una moderna área de paidopsiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (SALME), que cuenta con 10 nuevos consultorios para paidopsiquiatras y de atención paidopsicológica, dos aulas psicoeducativas y espacios de dormitorios e internamiento para los menores y sus familias, el Gobierno del Estado apuesta por aumentar los servicios en salud mental para las infancias y adolescencias de Jalisco.Esta unidad fue inaugurada la mañana de este 10 de noviembre con la meta de atender a siete mil niñas, niños y adolescentes de forma anual. La coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, anotó que, además de brindar la atención médica, se trabajará con madres y padres de familia en la prevención de trastornos de salud mental. Se ofrecerán, entre otras cosas, terapias de duelo, con herramientas socioemecionales para lidiar con una pérdida, y acompañamiento en conductas de riesgo, como autolesiones y/o tendencias suicidas.Además, como parte del fortalecimiento de la atención en salud mental, en las estaciones de Plaza Universidad, de la Línea 2, en Periférico Belenes y en Ávila Camacho, de la Línea 3 del Tren Ligero, se habilitaron puntos de escucha con personal médico y psicólogos para evitar suicidios."Estamos en una crisis de salud mental, y lo tenemos que atender. Uno de cada siete niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años, casi el 15 %, tiene algún trastorno mental, y cuántos no se han identificado, no se han diagnosticado y vive en situaciones muy complicadas con sus familias", lamentó.Por su parte, la vicepresidente de la Asociación Civil Humanamente, Sara del Carmen Valenzuela López, destacó que este espacio es "un paso fundamental para fortalecer la atención de salud mental para niñas, niños y adolescentes". Reconoció que las infancias necesitan equipos especializados, trabajo interdisciplinario y una visión integral que contemple a la escuela, a la familia y a su comunidad.En tanto, el gobernador Pablo Lemus subrayó que la tercera causa de muerte en Jalisco entre niñas, niños y adolescentes son trastornos de salud mental que derivan en el suicidio. Anotó que la atención se convirtió en una política pública de su administración, y adelantó que en los próximos días se inaugurará otra unidad de paidopsiquiatría en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", que atenderá, no sólo a habitantes del área metropolitana, sino también de otros municipios y otras entidades del país.Asimismo, advirtió que en Jalisco hay apenas 28 paidopsiquiatras, por lo que reconoció la gravedad del déficit y pidió a la Secretaría de Salud estatal fortalecer la especialización y contar con más personal capacitado en esta área."La estrategia principal que estamos siguiendo con la apertura de estas instalaciones, y sobre todo con la atención, es evitar el suicidio entre niñas, niños y jóvenes, que es la tercera causa de muerte entre este sector de la población […]. Visibilizar un problema es el primer paso para resolverlo. Los problemas de salud mental no se deben ocultar, por lo contrario, se tienen que visibilizar y atender", finalizó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF