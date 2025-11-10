Amplían atención en salud mental con nueva unidad de paidopsiquiatría en el SALME

Con una moderna área de paidopsiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (SALME) , que cuenta con 10 nuevos consultorios para paidopsiquiatras y de atención paidopsicológica, dos aulas psicoeducativas y espacios de dormitorios e internamiento para los menores y sus familias, el Gobierno del Estado apuesta por aumentar los servicios en salud mental para las infancias y adolescencias de Jalisco.

Esta unidad fue inaugurada la mañana de este 10 de noviembre con la meta de atender a siete mil niñas, niños y adolescentes de forma anual. La coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón , anotó que, además de brindar la atención médica, se trabajará con madres y padres de familia en la prevención de trastornos de salud mental. Se ofrecerán, entre otras cosas, terapias de duelo, con herramientas socioemecionales para lidiar con una pérdida, y acompañamiento en conductas de riesgo, como autolesiones y/o tendencias suicidas.

Además, como parte del fortalecimiento de la atención en salud mental, en las estaciones de Plaza Universidad, de la Línea 2 , en Periférico Belenes y en Ávila Camacho, de la Línea 3 del Tren Ligero , se habilitaron puntos de escucha con personal médico y psicólogos para evitar suicidios.

" Estamos en una crisis de salud mental, y lo tenemos que atender. Uno de cada siete niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años, casi el 15 %, tiene algún trastorno mental, y cuántos no se han identificado, no se han diagnosticado y vive en situaciones muy complicadas con sus familias ", lamentó.

Por su parte, la vicepresidente de la Asociación Civil Humanamente, Sara del Carmen Valenzuela López , destacó que este espacio es " un paso fundamental para fortalecer la atención de salud mental para niñas, niños y adolescentes ". Reconoció que las infancias necesitan equipos especializados, trabajo interdisciplinario y una visión integral que contemple a la escuela, a la familia y a su comunidad.

En tanto, el gobernador Pablo Lemus subrayó que la tercera causa de muerte en Jalisco entre niñas, niños y adolescentes son trastornos de salud mental que derivan en el suicidio. Anotó que la atención se convirtió en una política pública de su administración, y adelantó que en los próximos días se inaugurará otra unidad de paidopsiquiatría en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" , que atenderá, no sólo a habitantes del área metropolitana, sino también de otros municipios y otras entidades del país.

Asimismo, advirtió que en Jalisco hay apenas 28 paidopsiquiatras, por lo que reconoció la gravedad del déficit y pidió a la Secretaría de Salud estatal fortalecer la especialización y contar con más personal capacitado en esta área.

" La estrategia principal que estamos siguiendo con la apertura de estas instalaciones, y sobre todo con la atención, es evitar el suicidio entre niñas, niños y jóvenes, que es la tercera causa de muerte entre este sector de la población […]. Visibilizar un problema es el primer paso para resolverlo. Los problemas de salud mental no se deben ocultar, por lo contrario, se tienen que visibilizar y atender ", finalizó.

