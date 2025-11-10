Nariz Roja lanza campaña de reciclaje de celulares viejos para recaudar fondos

Con el objetivo de recaudar fondos para adquirir tratamientos de quimioterapia, la asociación civil Nariz Roja lanzó una campaña de reciclaje de celulares viejos, descompuestos o rotos, que se recibirán en cuatro depósitos en Guadalajara.

Los lugares de recepción se ubican en la calle Hospital #142, a una cuadra y media del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"; en Sierra Nevada #1010 y en Toluca #689, a una cuadra del Centro Médico Nacional de Occidente. Se recibirán los celulares en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 16:30 horas.

En la La Gran Plaza también se pueden llevar los equipos que se desea reciclar, durante todo su horario de servicio. En tanto, el contacto de atención es 33 3331 0241 con Alejandro Barbosa Padilla. La dirección es Hospital #142, en la colonia El Retiro.

La campaña está destinada únicamente al reciclaje de celulares antiguos. Para conocer más detalles de ésta o de la asociación se puede visitar su redes sociales. Para realizar otro tipo de donativos, así como para ubicar las casas albergue y otros espacios que ofrece Nariz Roja, se puede acceder al sitio web https://linktr.ee/narizroja

