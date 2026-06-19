Anuncian nuevas carreras tecnológicas en Jalisco para atender demanda de la industria

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó esta mañana las nuevas carreras de la Educación Superior Tecnológica Estatal que permitirán atender las necesidades crecientes de la industria.Se trata de la Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial y la Maestría en Gestión de Innovación Tecnológica, que se ofrecerán en la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).Además, se suman la Ingeniería en Electromovilidad en la Universidad Tecnológica de Guadalajara y también la Ingeniería en Logística, Ingeniería en Semiconductores, Maestría en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, que se ofertarán en el Tecnológico Superior de Jalisco, mismas que iniciarán el próximo ciclo escolar que arranca en agosto y septiembre próximo.Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, explicó que las nuevas carreras fueron diseñadas para ajustarse a las necesidades actuales de la comunidad."Esta alineación a la oferta educativa, que si bien responde a las necesidades actuales y al talento que requieren las industrias, también prospecta las futuras competencias que requieren los entornos sociales, digitales y tecnológicos de nuestro Estado y del mundo", comentó.La funcionaria señaló que desde hace un año se planearon las nuevas carreras luego de la escucha y diálogo de los planes y programas con los diferentes sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, la salud, electrónica y logística."Esta presentación de la nueva oferta académica nos permite seguir posicionando a Jalisco como el Estado que tiene la oferta académica más pertinente, más relevante y más innovadora del país", dijo.Valdivia Márquez destacó que, además de centrarse en las urgencias de la industria, están pensadas también en la formación de habilidades blandas y con capacitación en el inglés."Es una oferta que nos permite seguir siendo vigentes y flexibles a lo que requiere nuestro Estado, pero también a lo que los jóvenes quieren", concluyó.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP