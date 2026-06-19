Anuncian nuevas carreras tecnológicas en Jalisco para atender demanda de la industria

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó esta mañana las nuevas carreras de la Educación Superior Tecnológica Estatal que permitirán atender las necesidades crecientes de la industria.

Se trata de la Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial y la Maestría en Gestión de Innovación Tecnológica, que se ofrecerán en la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

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Además, se suman la Ingeniería en Electromovilidad en la Universidad Tecnológica de Guadalajara y también la Ingeniería en Logística, Ingeniería en Semiconductores, Maestría en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista , que se ofertarán en el Tecnológico Superior de Jalisco, mismas que iniciarán el próximo ciclo escolar que arranca en agosto y septiembre próximo.

Oferta educativa alineada a la industria

Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, explicó que las nuevas carreras fueron diseñadas para ajustarse a las necesidades actuales de la comunidad.

"Esta alineación a la oferta educativa, que si bien responde a las necesidades actuales y al talento que requieren las industrias, también prospecta las futuras competencias que requieren los entornos sociales, digitales y tecnológicos de nuestro Estado y del mundo", comentó.

EL INFORMADOR/J. Acosta

La funcionaria señaló que desde hace un año se planearon las nuevas carreras luego de la escucha y diálogo de los planes y programas con los diferentes sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, la salud, electrónica y logística.

Formación con habilidades para el futuro

"Esta presentación de la nueva oferta académica nos permite seguir posicionando a Jalisco como el Estado que tiene la oferta académica más pertinente, más relevante y más innovadora del país", dijo.

Valdivia Márquez destacó que, además de centrarse en las urgencias de la industria, están pensadas también en la formación de habilidades blandas y con capacitación en el inglés.

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"Es una oferta que nos permite seguir siendo vigentes y flexibles a lo que requiere nuestro Estado, pero también a lo que los jóvenes quieren", concluyó.

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