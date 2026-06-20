Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 20 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 74%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga