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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 20 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 74%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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