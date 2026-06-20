Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Chapala para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos