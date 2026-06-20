Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Chapala para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

