Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 20 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

