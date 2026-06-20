Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 20 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga