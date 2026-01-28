Aeropuertos de Guadalajara y Vallarta reportan cancelaciones y retrasos por nieve en EU

Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta reportan múltiples cancelaciones y retrasos en vuelos como consecuencia de la tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos.

De acuerdo con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se registraron tres vuelos cancelados y siete con demoras. En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se contabilizan cinco cancelaciones y un vuelo con retraso.

La intensa tormenta invernal, acompañada de temperaturas extremadamente bajas en Estados Unidos, ha provocado la cancelación de más de 19 mil 500 vuelos en ese país desde la semana pasada, según reportes de diversas agencias.

Además se preparan para más interrupciones para finales de esta semana que se prevé continúen las heladas y una nueva tormenta invernal.

Aerolíneas como Delta Air Lines, American Airlines Group, United, Republic Airways, entre otras, han sido las más afectadas.

PUEDES LEER: Impulsan soluciones médicas para parejas que enfrentan infertilidad

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las gélidas temperaturas continuarán afectando gran parte del Este de Estados Unidos.

La ola de frío que acompaña a la tormenta mantiene este martes las temperaturas por debajo de cero en buena parte del país, con máximas en torno a los -5 ºC grados en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 ºC en algunos Estados.

YC

