La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Jalisco, informó que ya comenzaron los trabajos de conservación en las carreteras federales San Luis Potosí–Guadalajara y El Desperdicio–Yahualica, donde se utiliza el nuevo tren de pavimentación.

Las obras corresponden a un programa de conservación periódica en tramos específicos que presentan mayor deterioro. Los trabajos consisten en el fresado del asfalto y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en distintos puntos de estas vías, ubicadas en la región de Los Altos de Jalisco.

En el caso de la carretera San Luis Potosí–Guadalajara, los trabajos estarán a cargo de la SICT y se realizarán en tres tramos comprendidos entre las localidades de Las Amarillas y Lagos de Moreno: del kilómetro 102 al 105, del 120 al 128 y del 135.5 al 140.

Por su parte, en la carretera El Desperdicio–Yahualica, las obras correspondientes a los dos primeros contratos se ejecutan del kilómetro 53 al 65 y del 83 al 84.45. Además, durante este año se lanzarán nuevas licitaciones para continuar con la rehabilitación de esta vía.

A través de un comunicado, el Centro SICT Jalisco hizo un llamado a los automovilistas para respetar los señalamientos de obra y los límites de velocidad, con el fin de salvaguardar la seguridad de los usuarios y del personal que labora en la zona.

La dependencia señaló que ya se realizaron los procesos licitatorios correspondientes para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos y cumplir con el objetivo de fortalecer la infraestructura carretera del Estado.

Finalmente, la SICT informó que este año se destinará una inversión de nueve mil millones de pesos para la rehabilitación de carreteras federales en la Región Occidente del país, a la cual pertenece Jalisco.

MF