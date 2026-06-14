Anuncian cambios de cuatro funcionarios en el Gobierno de Jalisco

El Gobierno del Estado de Jalisco informó sobre cambios de cuatro titulares de organismos y dependencias de la administración estatal.

IPEJAL

En un comunicado se informó que Juan Partida Morales presentó su renuncia por motivos personales a la Dirección del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), con efecto a partir del próximo 30 de junio. A partir del 1 de julio, la Dirección del IPEJAL será ocupada por Fernando Quesada Gómez, quien tiene amplia experiencia en el sector financiero.

CEA

El ingeniero Mario López Pérez presentó su renuncia como director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y quedará en su lugar, a partir del 1 de julio, Luis Enrique Barboza Niño, exdirector general de Auditoría de la Contraloría del Estado de Jalisco, académico y expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), quien cuenta también con amplia experiencia en materia hidráulica.

Instituto Jalisciense de Cancerología

El doctor Manuel Arias Novoa presentó su renuncia al Instituto Jalisciense de Cancerología, y su lugar será ocupado a partir del 1 de julio por el doctor Fernando Sánchez Zubieta, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara.

Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco

Finalmente, María Bravo Navarro dejó la Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco; su lugar fue ocupado desde el pasado 1 de junio por Fernanda Robles Chavira, quien anteriormente ocupó la Dirección de Juventudes del municipio de Guadalajara en el periodo 2021-2024.

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FF