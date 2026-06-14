Alemania cumplió con los pronósticos y arrancó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una contundente victoria de 7-1 sobre Curazao en el Estadio Houston. Sin embargo, más allá del amplio marcador, el encuentro dejó una historia que quedará grabada para siempre en la memoria del futbol caribeño.

La selección de Curazao, que disputa por primera vez un Mundial y que además se convirtió en la nación más pequeña en participar en la historia del torneo, logró competir durante varios pasajes del partido ante uno de los gigantes del futbol internacional. Incluso, por algunos minutos, hizo soñar a sus aficionados con una posible sorpresa.

Detalles del primer partido del Grupo E

Desde el arranque, Alemania dejó claras sus intenciones. Apenas al minuto 6', Felix Nmecha abrió el marcador para los dirigidos por Julian Nagelsmann tras una jugada que reflejó la superioridad técnica y física de los europeos. Todo parecía indicar que sería una tarde tranquila para la tetracampeona del mundo.

Sin embargo, Curazao respondió de manera inesperada. Al minuto 21', Livano Comenencia escribió su nombre con letras doradas en la historia del futbol de su país al marcar el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. El tanto significó el empate momentáneo y provocó una explosión de alegría entre los aficionados caribeños presentes en el estadio.

El gol no solo representó un momento histórico, sino que también evidenció que Curazao estaba dispuesto a competir y no simplemente a resistir. Durante varios minutos, los debutantes lograron contener el constante asedio alemán e incluso generaron algunos acercamientos que mantuvieron la atención de la defensa europea.

No obstante, la diferencia de calidad terminó por inclinar la balanza. Cuando mejor resistían los caribeños, Nico Schlotterbeck apareció para devolverle la ventaja a Alemania. Poco después, una pena máxima permitió que Kai Havertz ampliara la diferencia antes del descanso y colocara el 3-1 que prácticamente encaminó el resultado.

En la segunda mitad, Curazao no tuvo otra alternativa que refugiarse en su propio campo. Los once futbolistas caribeños se dedicaron a defender ante una maquinaria alemana que no bajó el ritmo en ningún momento. La estadística reflejó con claridad lo ocurrido en el terreno de juego: Alemania acumuló 26 intentos de gol por apenas ocho de su rival.

La presión constante terminó por convertirse en una goleada. Jamal Musiala amplió la ventaja con una de sus habituales acciones individuales, mientras que Nathaniel Brown y Deniz Undav también se sumaron a la fiesta ofensiva. Ya en la recta final, Havertz completó su doblete para sellar el resultado definitivo.

Pese al marcador, Curazao no dejó de buscar una segunda anotación que adornara su histórica presentación. La oportunidad más clara llegó gracias a Jearl Margaritha, quien intentó sorprender con un disparo de larga distancia. El balón llevaba dirección prometedora, pero no descendió a tiempo y terminó por marcharse por encima de la portería.

¿Alemania repetirá el Brasil 2014?

Al final, Alemania hizo valer su condición de favorita y sumó sus primeros tres puntos del torneo con una contundente exhibición ofensiva. Curazao, por su parte, se marchó derrotado, pero también orgulloso de haber hecho historia con su primer gol en una Copa del Mundo y de haber complicado por momentos a una de las potencias más importantes del planeta.

Además, la contundencia mostrada por los alemanes alimenta la ilusión de sus seguidores, quienes recuerdan que la última vez que la Mannschaft protagonizó una goleada similar en una Copa del Mundo terminó levantando el trofeo en Brasil 2014.

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FF