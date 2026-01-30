Cabildo de Guadalajara aprueba 22 programas sociales para 2026

En sesión ordinaria de Cabildo, este viernes las y los regidores tapatíos aprobaron, por unanimidad, el paquete de los 22 programas sociales (y sus reglas de operación) que se operarán este año en el municipio, en busca de consolidar la política social de cuidados que se impulsa durante este gobierno.

Entre los 22 programas sociales que operarán este año, se incorpora el programa Escuelas con Corazón, que busca impulsar un modelo de corresponsabilidad en el interior de los planteles escolares, así como el fortalecimiento de las condiciones físicas de los planteles de educación básica.

Por otro lado, y como parte de la estrategia de Vivienda para Vivir Bien, el gobierno de Guadalajara implementa un programa Renta para Jóvenes, cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a vivienda asequible en zonas céntricas y cercanas a centros universitarios.

Los programas fueron votados a favor por los regidores de todas las fracciones edilicias presentes.

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, recordó que la política social tiene "un enfoque que pone al centro a las personas que más lo necesitan y, a partir de eso, hemos diseñado nuestros programas sociales", tomando en cuenta estudios en campo y un diagnóstico de la ciudadanía en cada comunidad, para determinar qué es lo que más necesitan y cómo se les puede ayudar.

"Resulta tan importante que trabajemos de las manos de ellas, de ellos y que estemos impulsando programas como lo estamos haciendo el día de hoy, con este enfoque de política social de cuidados, porque eso nos ayuda a construir una política social", añadió.

De entre los 22 programas aprobados, resalta también el impulso al programa "Juntas Nos Cuidamos", que trabaja en equipo con las organizaciones de la sociedad civil; "Corazón Contento" para fortalecer el servicio de los comedores comunitarios y ampliar su alcance en zonas prioritarias.

También se mantiene el programa "Guardianes de Guadalajara", con el que se impulsa la transformación de los entornos de las comunidades, mediante la participación de ciudadanos y fomentando la corresponsabilidad, y se mantienen además los programas de apoyo a la cultura y los artistas locales.

Delgadillo García recordó que tan solo el año pasado se realizaron más de seis mil actividades culturales públicas, con la participación de compañías locales, y se ha incrementado el número de asistentes a las actividades que se llevan a cabo en las once comunidades.

El Gobierno de Guadalajara fortalece así la política social y de cuidados, que para este año, prevé una inversión de dos mil 900 millones de pesos en acciones transversales de diversas dependencias, que mejoren la calidad de vida de los tapatíos.

Por otra parte, en la sesión ordinaria de cabildo las y los regidores eligieron, con 14 votos a favor, a la doctora y escritora Beatriz Núñez Miranda, como la ganadora del Premio Ciudad de Guadalajara 2026.

Núñez Miranda se ha dedicado al estudio del crecimiento y desarrollo urbano del Área Metropolitana, así como a la problemática de la vivienda, temas sobre los cuales ha escrito diversos textos.

La galardonada y miembro del Colegio de Jalisco ha publicado, entre otros libros, "Guadalajara, una visión del siglo XX", "Patrimonio y modos de vida", "Zapopan, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga: disyuntivas habitacionales de la zona conurbada de Guadalajara", "Ciudad Loma Dorada: un gran desarrollo habitacional en la Zona Metropolitana de Guadalajara", "Tlajomulco de Zúñiga: conurbación y dispersión habitacional", entre otros.

SABER MÁS

Programas sociales aprobados

1) Guardianes de Guadalajara

2) Corazón Contento

3) Cuidamos a quien nos Cuida

4) Cuidamos a tu familia

5) Cuidamos con Inclusión

6) Guadalajara cuida a las Mujeres

7) Guadalajara te Cuida

8) Juntas Nos Cuidamos

9) Listas y Listos para la Universidad

10) Escuelas con corazón

11) Cuidamos la Cultura

12) Cuidado de Nuestras Comunidades

13) Guadalajara Lee

14) Jóvenes Guardianes de Guadalajara

15) La Cultura Late

16) Listas y Listos para Estudiar

17) Pequeños Guardianes de Guadalajara

18) Cuidamos Guadalajara

19) Guardianes de la Ciudad

20) Hogares con Corazón

21) Renta para Jóvenes

22) Reconocimiento al esfuerzo escolar 2026 a los estudiantes de nivel primaria y secundaria, hijas e hijos de las personas servidoras públicas en activo del Gobierno de Guadalajara

MF