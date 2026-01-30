La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó los detalles del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, detalló que los trámites se realizarán del martes 3 al viernes 27 de febrero de manera digital , esto a través de la aplicación APPrende Jalisco o del sitio www.plataformaeducativa.jalisco.gob.mx, una modalidad que ha permitido altos niveles de satisfacción entre las familias jaliscienses.

Destacó que, con base en los resultados del año anterior, 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción y que al considerar hasta cinco alternativas el porcentaje de asignación alcanza prácticamente 99%.

"El hecho de hacerlo en febrero nos permite garantizar estos índices de arriba del 97%, pero también nos permite darles un mejor servicio", señaló.

Dijo que realizar el proceso en febrero permite mejorar la planeación del sistema educativo, ya que facilita la asignación de docentes, la adecuación de infraestructura y, en caso necesario, la apertura de nuevos espacios educativos en las zonas con mayor demanda.

Agregó que, si bien durante todo el año se puede solicitar un espacio en una escuela pública, la preinscripción en el periodo establecido fortalece la organización institucional y favorece la cercanía entre las escuelas y las familias.

El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. CORTESÍA

Indicó que la prioridad del sistema educativo estatal es asegurar que ninguna niña, niño o adolescente de educación básica quede fuera del aula.

El sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación, además de contar con innovaciones tecnológicas que validan de manera automática la CURP de las y los aspirantes.

Es indispensable finalizar el trámite y descargar el comprobante con número de folio para que el registro sea válido. Los resultados de asignación se publicarán en julio a través de APPrende Jalisco.

¿Quiénes podrán preinscribirse?

Podrán preinscribirse:

A 1ro de preescolar, en escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

A 2do de preescolar, niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

A 3ro de preescolar, niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

A 1ro de primaria, niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

A 1ro de secundaria, menores de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025, que concluyeron su educación primaria o cursan el sexto grado de primaria.

Pasos para realizar la preinscripción

Ingresar desde cualquier dispositivo móvil a la aplicación APPrende Jalisco o al sitio web: www.plataformaeducativa.jalisco.gob.mx

o al sitio web: Hacer clic en la sección Padres de Familia e ingresar a su cuenta . Si es nuevo, dar clic en el botón Regístrate y guardar muy bien sus datos de usuario , ya que los necesitará para consultar la asignación de escuela de su hija o hijo.

e ingresar a su . Si es nuevo, , ya que los necesitará para consultar la asignación de escuela de su hija o hijo. Ir a la sección Mis hijos , hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes o estudiantes, según corresponda.

, hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes o estudiantes, según corresponda. Si ya cursan preescolar, primaria o secundaria, seleccionar la opción Vincular Estudiante y registrar su matrícula.

y registrar su matrícula. Si ingresa por primera vez al sistema educativo, elija la opción Alta Aspirante .

. Es importante registrar a todas tus hijas e hijos para que el sistema pueda identificar en qué escuelas tienen hermanas o hermanos y así otorgarles prioridad en el plantel.

Una vez registrados y vinculados a su cuenta, ir al apartado Trámites , seleccionar Preinscripción y elegir la tarjeta de la hija o hijo que desea preinscribir.

, seleccionar y elegir la Llenar cuidadosamente los formularios.

Seleccionar cinco opciones de escuelas en orden de prioridad.

Verificar que toda la información ingresada sea correcta y hacer clic en Finalizar.

Descargar y guardar el comprobante de preinscripción con el número de folio del trámite.

Consideraciones importantes

Si requiere modificar los datos ingresados, podrá restablecer su solicitud antes del 27 de febrero realizando el trámite de nueva cuenta. Asegúrese de seleccionar la opción Finalizar para que los cambios queden debidamente registrados.

No podrán preinscribirse en línea las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial.

Para mayor información, la dependencia pone a disposición el Centro de Atención del Sistema de Inscripción a Educación Básica, que estará disponible de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, en el número telefónico 33-3030-7550.

EE