La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó los detalles del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, detalló que los trámites se realizarán del martes 3 al viernes 27 de febrero de manera digital, esto a través de la aplicación APPrende Jalisco o del sitio www.plataformaeducativa.jalisco.gob.mx, una modalidad que ha permitido altos niveles de satisfacción entre las familias jaliscienses. Destacó que, con base en los resultados del año anterior, 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción y que al considerar hasta cinco alternativas el porcentaje de asignación alcanza prácticamente 99%. "El hecho de hacerlo en febrero nos permite garantizar estos índices de arriba del 97%, pero también nos permite darles un mejor servicio", señaló. Dijo que realizar el proceso en febrero permite mejorar la planeación del sistema educativo, ya que facilita la asignación de docentes, la adecuación de infraestructura y, en caso necesario, la apertura de nuevos espacios educativos en las zonas con mayor demanda. Agregó que, si bien durante todo el año se puede solicitar un espacio en una escuela pública, la preinscripción en el periodo establecido fortalece la organización institucional y favorece la cercanía entre las escuelas y las familias. Indicó que la prioridad del sistema educativo estatal es asegurar que ninguna niña, niño o adolescente de educación básica quede fuera del aula. El sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación, además de contar con innovaciones tecnológicas que validan de manera automática la CURP de las y los aspirantes. Es indispensable finalizar el trámite y descargar el comprobante con número de folio para que el registro sea válido. Los resultados de asignación se publicarán en julio a través de APPrende Jalisco. Podrán preinscribirse: Si requiere modificar los datos ingresados, podrá restablecer su solicitud antes del 27 de febrero realizando el trámite de nueva cuenta. Asegúrese de seleccionar la opción Finalizar para que los cambios queden debidamente registrados. No podrán preinscribirse en línea las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial. Para mayor información, la dependencia pone a disposición el Centro de Atención del Sistema de Inscripción a Educación Básica, que estará disponible de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, en el número telefónico 33-3030-7550.