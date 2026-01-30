Un total de 15 escuelas de educación básica en Jalisco han suspendido clases presenciales de manera parcial o total debido a la detección de casos de sarampión, informó la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con la semana pasada, cuando la dependencia estatal reportaba 10 planteles escolares afectados, lo que evidencia un repunte sostenido de contagios durante los primeros días de este año.

"Acabamos de hacer justamente el corte con fecha del día de hoy y hemos confirmado 15 escuelas. Tenemos grupos que han dejado de estar de manera presencial; se han ido a trabajar a distancia. Tres escuelas suspendieron un grupo, una escuela suspendió dos grupos y, en dos casos de suspensión, se tuvo que realizar en todo el plantel. Es decir, pasamos de la semana pasada de tener 10 escuelas afectadas a tener 15."

Las autoridades educativas señalaron que las suspensiones de clases se han aplicado como una medida preventiva, con el objetivo de frenar la propagación del virus y proteger a la comunidad educativa, principalmente a niñas y niños que no cuentan con esquemas de vacunación completos.

De acuerdo con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, el reciente aumento de casos estaría relacionado con una relajación en las medidas preventivas durante el periodo invernal, cuando muchas familias bajaron la guardia ante síntomas respiratorios comunes.

Las afectaciones no se concentran en una sola región, sino que se distribuyen en distintos municipios del estado, lo que ha encendido las alertas sanitarias y educativas, ya sea en la Zona Metropolitana de Guadalajara o el interior del estado.

"Tenemos el caso de una escuela en la que tuvimos que suspender todo el turno en Zapopan. Tenemos un caso en Atotonilco, uno en Tala, uno en Tepatitlán, uno en Villa Corona, uno en Tlajomulco, dos en Tlaquepaque, cuatro en Tonalá, dos en Zapopan y uno en Guadalajara."

MF