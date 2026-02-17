El tesorero de Tequila, Julio César "L" y el jefe de Gabinete del municipio, Diego "L", continúan prófugos de la justicia, luego de que se diera a conocer que existen órdenes de aprehensión en su contra , que forman parte de las diligencias por las cuales se detuvo el pasado jueves 5 de febrero al alcalde, Diego Rivera Navarro, su comisario y dos funcionarios más, señalados por corrupción, extorsión y por nexos con el crimen organizado.

Sin embargo, dijo este martes el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, es necesario que el ayuntamiento nombre a una nueva persona que se encargue de la Tesorería si es que quieren que la Federación descongele las cuentas del municipio , pues es requisito que exista alguien en el cargo para continuar con los trámites correspondientes en busca de que el ayuntamiento pueda pagar sus cuentas corrientes, incluyendo el pago de salarios y de luz eléctrica.

Te puede interesar: Industriales de Jalisco buscan más requisitos para acceder a cargos públicos y combate a extorsión

"No podemos habilitar las cuentas bancarias del municipio de Tequila, hasta en tanto no se nombre un tesorero. Habían quedado de que el día de ayer lunes iba a haber una sesión para el nombramiento del mismo. No se hizo. Parece ser que no hubo acuerdo de la mayoría para nombrar al propio tesorero, y eso nos impide tomar decisiones de fondo para habilitar cuentas bancarias y que puedan pagarse los adeudos, entre ellos las nóminas de los trabajadores de Tequila, que no se les pagó el pasado día quince de febrero, y no se ha pagado la energía eléctrica", lamentó Lemus Navarro.

En este sentido, el Mandatario estatal hizo un llamado a la alcaldesa municipal interina, Lorena Marisol Rodríguez, para que se convoque a sesión lo antes posible y se llegue a los acuerdos necesarios para la designación de la persona que se encargará de la Tesorería del municipio.

Fue el pasado 10 de febrero cuando se dio a conocer que la Fiscalía General de la República congeló las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Tequila como parte de las investigaciones que se siguen contra el residente municipal, Diego Rivera Navarro, y cinco integrantes de su gabinete (de los cuales, dos, anteriormente mencionados, están prófugos).

Ante ello, Lemus afirmó que realizaría las gestiones correspondientes para que estas se desbloquearan a fin de poder pagar las cuentas corrientes del municipio , y que las y los trabajadores no se vieran afectados de manera colateral. Sin embargo, será necesario que se nombre a una nueva persona encargada de la Tesorería para poder avanzar en los trámites, o de lo contrario, podrían quedarse también sin el pago de la próxima quincena.

También puedes leer: MC Jalisco capacita a integrantes de sus nuevas comisiones municipales

Por otra parte, Lemus Navarro compartió que ya hay una propuesta por parte del Gobierno Federal para nombrar a quien encabece la Comisaría de Tequila y suplir al comandante interino.

"Es una propuesta directa que hizo el Gobierno Federal a la presidenta municipal, es una propuesta que viene de la Secretaría de la Defensa, es un militar. Y nosotros estamos respaldando también esa propuesta. Lo que esperamos es que la presidenta, que ya tiene conocimiento de la propuesta, ya la conoce, pueda tomar una decisión lo antes posible", añadió el líder estatal sin más detalles, por el momento, del perfil de esta persona.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP