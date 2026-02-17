Laura Imelda sostiene reunión con Omar García Harfuch para fortalecer la seguridad en Tlaquepaque

Este martes el ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque dio a conocer la reunión sostenida por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en las oficinas de la dependencia federal en la Ciudad de México.

En dicha reunión, afirmó, se abordaron algunos de los avances en materia de seguridad en el municipio, entre las que, destacó el ayuntamiento de Tlaquepaque, se encuentra la disminución de la incidencia delictiva en 29.62%, producto de la coordinación interinstitucional y a la implementación de estrategias preventivas.

"Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron los resultados obtenidos a partir de la estrategia de proximidad social y de atención a las causas que generan la violencia implementada por el gobierno municipal. Asimismo, revisaron las acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la presencia policial y mejorar la respuesta ante hechos delictivos", afirmó la alcaldía a través del comunicado.

En la reunión también se plantearon futuras inversiones destinadas al equipamiento y capacitación de los elementos de la policía municipal, con el objetivo de reforzar sus capacidades operativas y profesionales, finalizó el ayuntamiento.

Esta es la segunda reunión que sostiene la alcaldesa con el titular de la SSPC. La primera se llevó a cabo el pasado mes de mayo, en la cual, afirmó Laura Imelda Pérez, se abordaron temas clave para el reforzamiento de la seguridad en el municipio.

