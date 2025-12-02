En el marco de la discusión del Presupuesto estatal para 2026, la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Priscila Franco Barba, adelantó que buscarán incrementar los recursos destinados al apoyo para estudiantes para el transporte público, ante la alta demanda de solicitudes que registraron en 2025.

Este programa social fue el más demandado de todo el paquete Yo Jalisco, reconoció la funcionaria. Más de un millón de estudiantes intentaron inscribirse en el apoyo, pero sólo 100 mil lograron acceder al mismo en las dos convocatorias que se abrieron a lo largo del año.

“La verdad es que es el más demandado de todos los programas sociales. Estamos planteando también que el presupuesto crezca para poder aumentar nuestra capacidad de beneficiarias y beneficiarios al siguiente año. Este año tuvimos 100 mil, pero pues que podamos duplicarlo para que podamos tener a más personas beneficiarias del programa”, precisó.

Para el resto de programas sociales de Yo Jalisco, que incluyen apoyos a jefas de familia, a mujeres, a organizaciones de la sociedad civil, entre otros; se publicarán las reglas de operación en enero próximo, a fin de que las convocatorias sean abiertas en febrero, añadió Franco Barba.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer, adelantó que ya se trabaja en la propuesta de presupuesto para el próximo año enviada por el gobernador Pablo Lemus al Congreso estatal. Éste debe ser aprobado antes del 15 de diciembre.

Señaló que algunas legisladoras han hecho observaciones particulares a la propuesta del ejecutivo, buscando aumentar el presupuesto para varias agendas. La diputada Tonatzin Cárdenas, de Futuro, pidió más recursos para las dependencias que atienden la crisis de desapariciones en la entidad y a los familiares, mientras que la emecista Mónica Magaña solicitó mayor presupuesto para organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyos a personas con diabetes.

“La Ley de Ingresos, la de los municipios, ya se votó en comisiones, y en estos días se estará votando también el paquete de Ley de Ingresos para pasar al Presupuesto de Egresos. Es decir, en dos semanas podemos tener luz verde. Va un trabajo muy de la mano con los legisladores de todas las fracciones”, comentó Esquer.

MV