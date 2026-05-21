Ampliarán revisión del predio en Lagos de Moreno donde calcinaban cuerpos de forma clandestina

Este jueves en rueda de prensa semanal de seguridad, la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, afirmó que ya se trabaja de la mano del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, en torno al predio encontrado el fin de semana en el municipio de Lagos de Moreno , donde las buscadoras encontraron al menos 17 puntos de inhumación clandestina de restos humanos y restos en calcinamiento.

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En este sentido, dijo Trujillo Cuevas, es que dadas las condiciones del terreno, que mide poco más de una hectárea de extensión, se extenderá la prospección de búsqueda más allá de los 17 puntos informados por las buscadoras, en otros ranchos aledaños al hallazgo del domingo , el cual fue dado a conocer por Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en su visita de apoyo al colectivo local.

Así mismo, afirmó que las autoridades estatales ya se encuentran en la búsqueda de la persona o las personas propietarias del predio. Hasta el momento no hay una cifra respecto del número de víctimas que podrían encontrarse en este espacio.

De acuerdo con Trujillo Cuevas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentra en el procesamiento de indicios sobre lo localizado hasta ahora.

El sitio no puede nombrarse como crematorio clandestino: Trujillo Cuevas

De acuerdo con la vicefiscal, el sitio como tal no puede ser nombrado de forma jurídica como crematorio clandestino, dadas las puntualizaciones que hacen las leyes en materia de desaparición de personas.

Si bien, dijo, se confirma que en el lugar se encontraron "acelerantes de combustión", así como tambos de combustible y otros indicios, no se puede nombrar como tal.

"Estamos en espera de que nos rindan el dictamen, pero el perito de manera preliminar nos explica que para considerarse o denominarse horno o crematorio se requiere una estructura que se haya construido ex profeso para esos efectos, es decir, una estructura que tenga una capa de material donde concentre el calor y pueda llegar a altos grados de temperatura, demasiado altos, pues, obviamente, para la desintegración de los indicios que se puedan ingresar ahí", señaló la vicefiscal.

En este caso, explicó, lo que se encontró es una pila o bebedero para animales que, de manera improvisada, fue utilizada como depósito para generar la combustión.

"Con esto quiero decir que, bueno, ya nos lo corroborará el perito en siniestros y explosivos, que no se considera un crematorio construido con una estructura destinada o encaminada a cremar, pero sí es un depósito que se utilizó para la combustión de restos humanos. Y aquí quiero declarar muy claro. Una cosa es que puntualicemos jurídica y técnica y científicamente cómo se puede denominar un sitio, pero eso no le resta importancia al procesamiento", añadió Trujillo Cuevas.

Madres Buscadoras llegaron a predio tras denuncia anónima

Fue el pasado domingo cuando el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco se trasladó al municipio de Lagos de Moreno, donde se dio el hallazgo de este espacio en un predio de la comunidad de Plan de los Rodríguez, en una zona de la cual habían recibido reportes anónimos que alertaban sobre inhumaciones clandestinas.

Al llegar, según lo documentaron ellas mismas, encontraron el presunto crematorio con restos calcinados dentro de este.

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"Como lo pueden ver, este es el crematorio; está lleno de restos calcinados". "No les dimos tiempo de que los sacaran; todavía estaba humeando cuando llegamos, todavía se siente el aroma". "Acá se mira el cráneo". "Esto es terriblemente impresionante, para una madre (estar) encontrando este lugar", dice Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, quien narra el hallazgo.

La Frase:

"En el Estado de Jalisco, estamos conscientes de la importancia de investigar de manera exhaustiva, incluso buscar a los responsables, identificarlos, procesar de manera completa y saber cuántas personas o seres humanos pudieron haber sido víctimas en esas circunstancias. Entonces, el hecho de que científicamente no se denomine hasta este momento procesal como crematorio u horno o horno clandestino no impide que el trabajo sea con toda la seriedad y la profundidad que el caso lo amerita", manifestó la fiscal Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal especial en Personas Desaparecidas.

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