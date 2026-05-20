Sin tener noticias de él desde la última vez que lo vieron, saliendo de una comida familiar el pasado domingo, familiares de Daniel Garay Tanamachi solicitan ayuda para dar con su paradero. El hombre de 44 años fue visto por última vez en videos de seguridad del edificio donde vive, en Country Club, en Guadalajara; presumen que podría tratarse de un secuestro, pues el lunes pasado el padre y un amigo de Daniel recibieron mensajes de texto en los que les exigen 40 mil pesos para “apoyar” un proyecto de inversión.

José Garay, primo de Daniel, contó que salieron de una carne asada familiar el domingo, cuando Daniel regresó a su departamento alrededor de las 21:00 horas. Minutos después, según pudieron ver en videos de seguridad, recibió a una persona. Salieron de la vivienda y del edificio en el carro de Daniel, momento en el que fue visto por última vez.

Daniel se dedica a la importación y venta de productos originarios de China. “Tenemos la teoría que es una persona que se ostentó como un potencial cliente para su negocio. Le hizo algún tipo de oferta y se le hizo atractiva, por eso lo recibió en su departamento. A veces tiene la costumbre de recibir a sus clientes en su edificio para hablar de negocios”, detalló José.

“Creemos que esa persona llegó con ese engaño para acercarse a Daniel. Ninguno de sus amigos sabe quién es”, añadió.

Al entrar a su departamento el lunes pasado, José encontró que la televisión y las luces estaban encendidas, además de que había dos cervezas a “medio tomar”, lo que indica que Daniel planeaba regresar a su casa la misma noche del domingo. Ya se realizó la denuncia ante la Fiscalía del Estado, donde se presume que podría tratarse de un secuestro por la exigencia de dinero.

“La persona que está involucrada en la desaparición de Daniel tiene su teléfono, el carro. Este ya tiene reporte de robo; todo se lo quedó esta gente”, comentó.

“Daniel es una persona trabajadora. Es un empresario que se dedica a importar cosas de China para venderlas aquí; realmente no es una persona que tenga algún tema raro. Es una persona normal”, agregó.

Daniel Garay cuenta con una ficha de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Al momento de su desaparición vestía una camisa color azul turquesa, pantalón azul marino y tenis.

Para brindar información que dé con su paradero se puede llamar al número 800 028 7783 o escribir al WhatsApp 55 1309 9024.

MF