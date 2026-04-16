Guadalajara, entre las mejores ciudades de América Latina para andar en bici

Guadalajara se posicionó entre las cinco mejores ciudades de América Latina para andar en bicicleta según el Índice Copenhagenize, que es una iniciativa de EIT Urban Mobility, en la cual se evalúa el progreso de las ciudades de todo el mundo para que el uso de la bicicleta sea seguro, práctico y se convierta en una opción habitual.

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En el informe “The Global Ranking of Bicycle-Friendly Cities” de 2025, la Perla Tapatía se llevó el cuarto lugar en el ranking de las mejores ciudades para hacer uso de la bicicleta en América Latina, solo por encima de Fortaleza, Brasil, en el tercer lugar, Bogotá en Colombia, que se posicionó en el segundo puesto y Niteroi, también de Brasil, la cual lideró el conteo.

Mientras que Guadalajara le ganó a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, la cual terminó en el puesto número cinco.

ESPECIAL/ “The Global Ranking of Bicycle-Friendly Cities”.

De acuerdo con el informe “entre las 100 ciudades evaluadas, surgen patrones regionales claros, determinados por diferencias en la gobernanza, las prioridades de inversión, la forma urbana y la actitud cultural hacia el uso de la bicicleta.

Estos factores crean trayectorias distintas, con algunas regiones que se aceleran rápidamente mientras que otras se enfrentan a limitaciones estructurales más profundas. La clasificación regional describe estas dinámicas y destaca los patrones globales que dan forma al desarrollo del uso de la bicicleta en la actualidad”

Es decir que Guadalajara cumple con dichos patrones de prioridades de inversión de otras formas de transporte como es el uso de la bicicleta y el fomento cultural que se la da a la misma, lo que reafirma su posición dentro del ranking.

Guadalajara entre las mejores 100 ciudades del mundo para andar en bicicleta

Por su parte, Guadalajara se posicionó en el puesto número 73 de las mejores ciudades del mundo para andar en bicicleta en la edición de este 2025, en donde se analizaron 100 ciudades de 44 países.

Las conclusiones del Índice Copenhagenize reflejan que el uso de la bicicleta es cada vez más importante entre las estrategias de movilidad urbana.

Dicho índice se basa en 13 indicadores agrupados en tres pilares: infraestructura segura y conectada, uso y alcance, políticas y apoyo.

Cabe destacar que en Guadalajara se cuenta con el Sistema de Bicicletas Públicas del Área Metropolitana de Guadalajara (MiBici) con el que las personas pueden moverse de forma libre y ecológica por la ciudad; perfecto para que habitantes y turistas recorran distancias cortas y complementen con otros sistemas de transporte de Mi Movilidad.

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