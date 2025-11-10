Finestra cumple 20 años acompañando a sus clientes por un éxito financiero

Finestra , organización especializada en cultura y consultoría financiera , llega este 2025 a su 20 aniversario: dos décadas de trabajar para ayudar a las personas y las empresas a mejorar sus finanzas y lograr metas a través de la educación y la planificación.

Es así que, para celebrarlo, llevó a cabo un gran evento en el salón Bellaterra, en Zapopan , donde logró reunir en un solo espacio a sus colaboradores y clientes para festejar los éxitos personales que, en conjunto, los han hecho trascender como familia a lo largo de los años.

El activo más valioso de Finestra durante estas dos décadas no ha sido el capital, sino su conocimiento y la transformación que logra en sus clientes, basado en la confianza y el acompañamiento personalizado. Es así que se constituye como un agente de cambio efectivo que utiliza una metodología probada y basada en análisis especializados para transformar la vida financiera de las personas, manteniendo una confianza y ética inquebrantables.

Para el Consejo Directivo , el análisis es clave para ofrecer a sus clientes las mejores estrategias y crear así las opciones más adecuadas para cada una y cada uno de ellos, lo que genera un sentido de pertenencia. “ El motor que nos mueve todos los días es la satisfacción y la confianza del cliente ”, afirmó.

Además, el Consejo Directivo destacó que, a partir de este acompañamiento personalizado, donde detrás de cada consultor hay un equipo de trabajo comprometido, se desarrollan estrategias que van más allá de las cifras e impactan en el patrimonio y en la vida de las personas. “ Todas y todos ellos son parte de esta familia llamada Finestra ”, destacó el Consejo.

Como cada año, la celebración de Finestra trajo consigo la tan esperada conferencia ofrecida por especialistas en la materia y actores clave a nivel internacional en el ámbito económico, financiero y político, que ofrecen a la familia de este organismo una guía de entendimiento del panorama actual aplicado en el contexto local y el futuro económico del país.

En esta edición tan importante, el invitado especial de la celebración fue Ildefonso Guajardo, doctor en Finanzas y ex secretario de Economía del Gobierno de México durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto , entre 2012 y 2018, y quien estuvo encargado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá entre 2017 y 2018.

Este fue, precisamente, uno de los temas principales que se abordaron durante su conferencia, en la que recordó todas las herramientas utilizadas para alcanzar el mejor acuerdo económico y comercial para los tres países y así lograr optimizar las condiciones para los productos exportados por México a Estados Unidos y Canadá, además de establecer, por primera vez, cuestiones de protección laboral, especialmente para los trabajadores mexicanos.

Durante el evento, el doctor Ildefonso Guajardo llamó a avanzar en una agenda que beneficie a México ante el futuro del T-MEC

“ El gran reto de participar en el comercio internacional es garantizar que todos los países involucrados se beneficien de esa relación. Si vas a participar en el comercio internacional, claramente todos tenemos que beneficiarnos de esa participación ”, manifestó el ex secretario de Economía.

Así, dijo, la renegociación del próximo año será un desafío, pues Donald Trump tratará de imprimir sus prioridades en el acuerdo, por encima del beneficio tripartita, aprovechándose del liderazgo que representa Estados Unidos como “ visión de país global ”, y México deberá analizar sus estrategias para lograr mantener la equidad comercial. “ Este es justo el momento donde la Presidenta Sheinbaum tiene que avanzar en la agenda que le beneficie a México ”, destacó el también exdiputado federal.

Pese a todo ello, afirmó, el tratado no está en riesgo, sino que únicamente pueden cambiar las condiciones, “ pero no hay duda que los procesos e integración seguirán adelante ”.

Sin embargo, afirmó, independientemente de lo que ocurra tras la renegociación del año próximo, “los tratados de libre comercio no son varitas mágicas que arreglan el comercio internacional” si no existe una política pública interna que dé garantías y certidumbre a la inversión nacional e internacional, como la seguridad y el Estado de Derecho.

Te recomendamos: Inversión extranjera consolida a Jalisco en negocios y turismo

México deberá fortalecerse previo a las renegociaciones

Debido a que el T-MEC es clave para México en el marco comercial de América del Norte, Guajardo advirtió que las decisiones de los próximos años marcarán el rumbo económico del país y definirán su papel en las cadenas de valor internacionales.

En primer lugar, dijo, México deberá seguir trabajando en dar resultados en su combate al crimen organizado, pues lamentablemente “ Donald Trump ha echado al mismo saco al crimen organizado, la migración, los temas laborales y la economía ”, ante lo cual no hay vuelta atrás y México deberá responder. Afirmó que México debe seguir fortaleciendo sus procesos de producción de combustibles para no depender únicamente del país vecino y que no sea este un rubro clave de las renegociaciones.

Lamentó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya hubiera aceptado que el nuevo T-MEC incluirá aranceles que antes no existían, aunque, dijo, las negociaciones que acuerden deberán garantizar que estos sean menores a los que aplique Trump al resto del mundo.

Independientemente de lo que se logre con las renegociaciones, reiteró Ildefonso Guajardo, el gobierno mexicano debe aprovechar su posición estratégica para consolidar alianzas con sus principales socios, sin descuidar las oportunidades con otras regiones.

“ La relación con Estados Unidos sigue siendo fundamental, pero también debemos construir vínculos con otros actores globales. Nuestros socios estratégicos, entonces, serán China y las economías emergentes que impulsen el crecimiento de nuestra región ”, expresó.

Finalmente, enfatizó que México debe transitar hacia un modelo económico basado en la productividad, la educación y la innovación, elementos que, mencionó, son esenciales para competir en el entorno global actual.

“ Tenemos que enfocarnos en crear condiciones que fortalezcan nuestras capacidades internas, no solo en depender de los tratados o de los ciclos externos. La competitividad se construye dentro del país ”, finalizó el exlegislador.

Te puede interesar: Así podrás participar en el Sorteo del Buen Fin 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF