Frente a empresarios, ex funcionarios públicos y representantes de universidades, integrantes de la Fundación GDL 500, el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, detalló la ruta que seguirá en su segundo año al frente de esta consigna: ampliar las instalaciones donde se imparte justicia en la entidad y garantizar la certeza jurídica para las inversiones, con un enfoque de innovación, avance tecnológico y de cercanía con la ciudadanía.

Durante 2025 se potenció el sistema de justicia laboral, pues, aseguró el magistrado presidente, una de las tareas principales del Poder Judicial es garantizar confianza, especialmente al sector empresarial. Señaló que Jalisco es el estado del país con más juzgados labores: hay 30 impartidores de justicia en la entidad, de los cuales 24 están en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Por ello, a fin de seguir impulsado el "motor de crecimiento", sobre todo en el Centro Histórico de Guadalajara, adelantó que, en primer lugar, proyectan la instalación de la Escuela Judicial, con miras a convertirse en un referente nacional y la segunda más grande del después de la del Estado de México. Además, equiparán un segundo edificio con salas de audiencia de segunda instancia, una casa de la Cultura Jurídica –que contará con espacios artísticos, exhibiciones y conferencias a fin de invitar a la ciudadanía a conocer las funciones del Poder Judicial- y ocho salas más de audiencia en el complejo penitenciario de Puente Grande.

"Nosotros como Poder Judicial, creo que somos muy conscientes en torno a que nuestra primer tarea es generar confianza, generar certeza en todos los sectores […]. Es una tarea muy importante justamente eso: generar y brindar confianza a inversiones, generar confianza a todo lo que se despliega económicamente en el estado porque es una de las principales funciones, además de generar seguridad con resoluciones, de generar también paz", comentó.

"Evidentemente el motor económico del estado es algo que requiere contar con certeza, con jueces, con juezas, con magistradas, con magistrados, y también con infraestructura adecuada que responda de forma adecuada a todo tipo de conflicto, principalmente laboral, mercantil y, desde luego, en el ámbito corporativo", agregó Álvarez Pulido.

Asimismo, el magistrado presidente afirmó que el Canal Judicial, el primero de su tipo en todo México que transmitirá el quehacer de un Poder Judicial en televisión abierta, será una oportunidad para, de la mano con la Fundación GDL 500, difundir contenido de valor para la ciudadanía, como las funciones de magistradas y magistrados, juezas y jueces en la entidad y proyectos que impulsa la asociación civil en beneficio de la metrópoli y del estado.

Álvarez Pulido confirmó la apertura del Poder Judicial de establecer alianzas con el sector privado y universidades que cuenten con herramientas tecnológicas que podrían facilitar la impartición de justicia en la entidad.

"Debemos estar también teniendo esa visión muy a largo plazo, y también no pensar solamente como sector público, (sino) como sector productivo, sector empresarial, aunque seamos un ente público. Para pensar en lo que hacemos de alianzas, en lo que incluso generamos de focalización de inversión. El tener alianzas con universidades, con empresarias y empresarias, eventualmente nos puede redituar también como Poder en beneficio", apuntó.

En otro tema, Álvarez Pulido afirmó que, con la Reforma al Poder Judicial, en Jalisco no se puede permitir que aquellos aspirantes que busquen contender por un puesto no cuenten con experiencia, práctica y metodología para desahogo de audiencias. Se debe privilegiar a aquellos que tengan una carrera judicial, indicó.

"Para que alguien sea juez o jueza, magistrado o magistrada, no basta con que sepa mucho, con que sepa aplicar la ley, que sepa la jurisprudencia y técnicamente se encuentre bien dotado. Se requiere de una manera muy importante de práctica, de metodologías de desahogo de audiencias. Lo hemos platicado mucho con quien corresponde en el Congreso del Estado: no podemos permitir aquí en Jalisco que, si llega el momento de que se elija a jueces y juezas, que no haya personas, como hemos visto algunas audiencias que se han hecho incluso virales a nivel nacional, donde se advierte que al mejor una persona está al frente de un Tribunal y que tal vez sabe muchísimo, eso no lo vamos a poner nunca en duda, pero que a lo mejor no ha desarrollado habilidades, destrezas o metodologías para el desahogo de audiencias", expresó.

"Hemos visto cómo, lamentablemente, en algunos espacios del país hay personas que no han desarrollado esa habilidad para poder desahogar audiencias. Ese es un punto importante: experiencia, práctica y carrera judicial. Creemos que se tiene que priorizar mucho a las personas que ya forman parte del Poder Judicial porque saben lo que significa tomar decisiones", añadió.

En tanto, a fin de aprovechar la Reforma, el magistrado presidente recalcó la necesidad de fortalecer el Poder Judicial y liberar los candados del presupuesto con el que cuenta. El 1.5 de los recursos que recibe están destinados al gasto corriente, mientras que el .5 por ciento está etiquetado específicamente a proyectos de infraestructura. Aunque reconoció que este modelo les ha permitido modernizar el equipamiento de salas de audiencia y otras obras, admitió que lo más importante es tener más jueces y juezas en la entidad.

En Jalisco hay poco más de 200 jueces y juezas, pero si se elimina la barrera se podría contratar a alrededor de 10 impartidores de justicia por año, para así aprovechar las nuevas instalaciones. Afirmó que existe voluntad del Congreso para analizar la petición.

"Lo que estamos buscando, y creemos que sí puede haber eco en ello, es que el resultado (de la Reforma Judicial), sea, eventualmente, que haya fortaleza en el incremento de estructura para el Poder Judicial, sobre todo para que nos permita tener más jueces y juezas", puntualizó.

