Este jueves 11 de diciembre se llevó a cabo el sellado oficial de la emisión del timbre postal que conmemora los primeros 100 años de la era moderna de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Contará con 500 mil piezas que viajarán a lo largo y ancho del país mediante el Servicio Postal Mexicano.

Lee también: Este es el operativo para la celebración de la Virgen de Guadalupe en Guadalajara

Así lo dio a conocer Violeta Abreu González, directora general de Correos de México, quien señaló que, con la emisión de esta estampilla, se reconoce a una institución que durante un siglo ha formado, inspirado y abierto camino para miles de jóvenes no sólo del Occidente de México, sino del país.

Un agradecimiento y una memoria tangible

"Hoy presentamos un timbre conmemorativo que no es solo una pieza filatélica, es un agradecimiento y una memoria tangible. Correos de México comparte con esta Universidad la misión de conservar, narrar y preservar la historia y la cultura de nuestro país. Y esta misión se convierte en parte de ese legado", dijo.

"Cada vez que un timbre circula, conecta a las personas, las ideas, las emociones. Y aquí, en un recinto histórico, Patrimonio de México, que resguarda los murales de José Clemente Orozco, ese significado cobra aún más fuerza", añadió la directora en referencia al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde se llevó a cabo la presentación.

Agregó que, por único día, este jueves se estará compartiendo la hoja filatélica del timbre postal, en la que se detallan las especificaciones del timbre, así como un sobre edición especial que acompaña la presentación del sello. También invitó a las y los jóvenes universitarios a enviar una carta por medio del Servicio Postal Mexicano para hacer uso del timbre conmemorativo y ser parte de la experiencia que engloba esta importante emisión.

ESPECIAL / UdeG

"Detrás de cada timbre hay una historia, una identidad y una forma única de comunicarnos. Correos de México llega al 97% del territorio nacional y conecta a nuestro país con 192 naciones del mundo. Formamos parte de la Unión Postal Universal, un organismo especializado de las Naciones Unidas, y estamos ahí desde otrora tiempo. Ahí radica la relevancia de esta institución", detalló la directora.

"Con esta misión postal, la historia de la Universidad de Guadalajara viajará en cada sobre, en cada carta, en cada pieza que toque las manos de alguien más. Que estos 100 años sean también el punto de partida para nuevas generaciones, para que sigan soñando, creando, investigando y construyendo el futuro de Jalisco, de México y de sí mismas", finalizó Abreu.

La importancia del intercambio de palabras y de símbolos

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, coincidió en que, con este acto, la historia de la Universidad se entrelaza con una de las expresiones más nobles de la comunicación humana: el intercambio de palabras, símbolos y afectos que, a través de la correspondencia, trascienden el tiempo y el espacio.

"La filatelia no sólo celebra los hechos; los preserva en belleza, los fija en la delicadeza del papel y la tinta, y desde sus orígenes ha sido una forma sutil y perdurable de contar la historia. En cada estampilla se condensa un relato, el pulso de una nación, los logros de su gente, los ideales que la sostienen. Son fragmentos de arte, cultura y comunicación que resguardan la identidad de los pueblos y promueven los valores universales que nos unen", dijo.

Te puede interesar: Pablo Lemus viaja a CDMX para la reunión nacional de seguridad

Por ello, añadió, recibir el honor de ser parte del Servicio Postal Mexicano tiene para la Universidad de Guadalajara un profundo significado, ya que con este acuerdo el servicio postal honra a una institución "que ha sabido conjugar la tradición con la modernidad, la ciencia con la conciencia".

"Recibir esta distinción nos recuerda que la historia no se escribe solamente en los libros, sino también en los símbolos que nos representan. Esta estampilla postal reconoce la trascendencia histórica, académica y social de la Universidad de Guadalajara. Al emitirla, no solo evocamos el pasado, sino que proyectamos en ella el espíritu de una universidad que sigue transformándose y construyendo el porvenir", añadió Planter Pérez.

ESPECIAL / UdeG

Se unen la historia de la UdeG y del Servicio Postal

José Manuel Jurado Parres, maestro emérito de la institución, destacó durante su intervención que, en un pequeño timbre, se une la historia de la Universidad de Guadalajara y del Servicio Postal, considerando que el primer timbre se emitió en 1856, mientras que la Universidad celebra en 2025 su primer centenario en la era moderna.

"Este acto protocolario tiene sustento en un reconocimiento formal —y esto hay que subrayarlo— que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, le hace a esta nuestra universidad como una institución de alta valía que ha contribuido de manera eminente al progreso nacional. Porque esta casa de estudios ya trascendió los límites de su origen", indicó Jurado Parres.

Hizo un breve recuento sobre cómo en el pasado las cartas se escribían a mano y se enviaban mediante el servicio postal con timbres y estampillas, y cómo, pese a que hoy la tecnología ha acortado tiempos y distancias, ello no ha relegado la importancia del Servicio Postal de México.

Un símbolo que nos recuerda el pasado

"En el espacio reducido de una estampilla se condensa también un siglo de historia, de esfuerzo, de educación, de pensamiento libre y de convicción por el beneficio de quienes más lo necesitan. No se trata solo de una pieza filatélica, sino de un testimonio cultural que quedará inscrito en la memoria postal de toda la nación mexicana", celebró.

"Qué mejor fecha para conmemorar esto que este día, en el que las instituciones de la patria se vinculan para convertir este acto en un hecho trascendente y significativo, un espacio de unidad, concordia y armonía. Eso es lo que la comunidad universitaria ha hecho con la Universidad de Guadalajara, con Jalisco y con México", añadió.

¿Cuándo estará disponible el timbre postal?

El timbre estará disponible a partir de este jueves y hasta agotar existencias en las instalaciones de Correos de México de todo el País. Tendrá un costo de 13 pesos con 50 centavos y podrá adquirirse tanto para el envío de correspondencia nacional e internacional como con fines de colección y filatelia.

"Esta estampilla cruzará tierras y mares, llevando en su diminuta superficie un siglo de pensar y trabajar. Llegará a manos de coleccionistas y amantes de la filatelia que, al atesorarla como pieza de arte y memoria, custodiarán también nuestra historia. En cada sobre que cruce territorios irá la imagen de nuestra universidad como embajadora cultural que representa a México en los rincones más lejanos. Así, la Universidad de Guadalajara, que nació en el corazón de Jalisco, se proyecta ahora hacia el horizonte global. Agradecemos profundamente al Servicio Postal Mexicano por hacer posible que nuestra querida Universidad forme parte del patrimonio filatélico de México", enfatizó la rectora.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS