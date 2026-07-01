DIF Guadalajara impulsa una mejor calidad de vida con la Quinta Jornada de Prótesis Oculares 'Otra Mirada'

Con la finalidad de entregar 100 prótesis oculares en acrílico para mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido la pérdida o ausencia de uno o ambos ojos, el sistema DIF Guadalajara anunció esta mañana la Quinta Jornada de Prótesis Oculares "Otra Mirada", que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio. Se realizará en la Clínica Odontológica de la Universidad Cuauhtémoc Campus Guadalajara, ubicada en avenida del Bajío número 5901, colonia El Bajío, en Zapopan.

Once cirujanos dentistas, especialistas en prótesis maxilofacial, y 60 voluntarios trabajarán en la campaña, destinada a personas con recursos económicos bajos o limitados que hayan sufrido la pérdida o ausencia de uno o ambos ojos , ya sea de nacimiento o por accidentes, tumores y/o enfermedades. Se llevará a cabo un estudio socioeconómico para determinar a los candidatos; la convocatoria estará abierta hasta el 16 de julio en los números 33 4774 0333, vía telefónica, y 33 2999 0067, vía WhatsApp.

Los días para valoración y estudio socioeconómico son 3, 10 y 17 de julio, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas. Se deberá acudir el día de la cita al Centro de Desarrollo Comunitario número 22, ubicado en Ignacio Herrera y Cairo No. 867, colonia Artesanos, en Guadalajara, presentando una identificación oficial, comprobante de domicilio y de ingresos en original y copia. Si no se cuenta con este último documento, sólo se pueden presentar el resto; las citas no son reagendables y tienen una duración de 30 minutos. Si el paciente es menor de edad, se deben presentar documentos del tutor y acta de nacimiento del menor.

¿Cómo será el proceso para recibir una prótesis ocular?

En caso de ser seleccionado, los días 20, 21 y 22 de julio, con previa cita, se llevará a cabo la elaboración de la prótesis ocular. El 24 se realizará la entrega y se explicarán los cuidados, limpieza, retiro y colocación de la misma.

Es necesario ir con un acompañante y entregar una copia de una identificación oficial de ambos; en caso de contar con una prótesis anterior, también se debe presentar.

En la campaña participan la Universidad Cuauhtémoc Campus Guadalajara, Manufacturera Dental (Mdc), Nic Tone, Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", Organización de Invidentes Unidos de Jalisco A.C., Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara y Activista Social de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad.

Griselda Ramírez Zarazúa, protesista maxilofacial , explicó que las prótesis oculares son dispositivos que se pueden retirar y colocar dentro de la cavidad ocular y se construyen a partir de una impresión o molde de esta , a fin de que sea hecha a la medida.

Puntualizó en la importancia de los cuidados, pues las prótesis requieren mantenimiento. Cada paciente podrá acudir a citas de seguimiento en la Clínica Dental del DIF Guadalajara, con un costo de 250 pesos la consulta.

EL INFORMADOR/J. Acosta

"Siempre procuramos estar al pendiente de que todo funcione. Si hay alguna corrección que se tenga que hacer, somos humanos y puede llegar a pasar, con todo gusto el seguimiento lo doy yo personalmente en la Clínica Dental y en el seguimiento se hacen las correcciones que sean necesarias".

“Otra Mirada” se desarrolla como una estrategia de inclusión

La presidenta del sistema DIF Guadalajara, Gabriela Barragán Barragán, anotó que el objetivo de la campaña es que más personas puedan acceder a oportunidades que fortalezcan su bienestar, su dignidad e inclusión. Destacó la unión de la iniciativa privada, instituciones, especialistas, voluntariado y sociedad civil para impulsar iniciativas de este tipo.

"Cuando trabajamos en equipo podemos ampliar el alcance de los programas sociales y llegar a más personas con una atención más cercana, más digna y más humana, que es el propósito del DIF", comentó.

EL INFORMADOR/J. Acosta

La directora general del DIF Guadalajara, Verónica Gutiérrez Hernández, reconoció que el costo de una prótesis ocular puede ser alto, por lo que la campaña busca que ninguna persona se quede sin la misma por motivos económicos. Resaltó la participación de cada uno de los actores para llevar a cabo esta iniciativa, pues "esta campaña demuestra que los mejores resultados no dependen de quien haga todo, sino de que cada quien haga bien la parte que le corresponde y exista quien tenga la posibilidad de unir todos esos esfuerzos".

Por último, María Ramírez Delgado, gerente de Eventos y Capacitaciones de Mdc, expresó que la empresa ha apoyado esta causa desde su primera edición, con los materiales necesarios para las prótesis oculares. Agradeció al DIF Guadalajara por contemplarlos para seguir apoyando la iniciativa.

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