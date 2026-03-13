Detienen en Guadalajara a líder de una red internacional de trata de personas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron en Jalisco a un hombre identificado como líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas.

Mediante trabajos de inteligencia se identificó el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad de un sujeto dedicado a este delito, por lo que se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia. Durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos detectaron a un individuo que coincidía con las características de la persona investigada llamada Juvenal "N" y conocido como El Padrino.

Tras corroborar su identidad, los efectivos procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que el detenido cuenta con orden de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada; además, de acuerdo con las investigaciones, dicho sujeto operaba en Tijuana, Baja California.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a quienes generan violencia y afectan la seguridad de la población.

YC