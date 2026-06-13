De acuerdo con el último monitoreo meteorológico, el temporal de lluvias se intensifica este fin de semana en la capital jalisciense. Las condiciones atmosféricas actuales favorecen la formación de nubosidad con un alto potencial de tormentas .

"Se observa actividad nubosa con potencial de generar lluvias durante la tarde y noche en distintos puntos de la metrópoli. Las condiciones podrían favorecer precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica", detalló Protección Civil Jalisco.

Clima actual y temperatura en Guadalajara

El reporte meteorológico para este sábado 13 de junio de 2026 indica un ambiente templado a cálido durante las primeras horas de la tarde, con un descenso térmico conforme avancen las lluvias nocturnas :

Temperatura actual: 27°C (condiciones parcialmente soleadas).

Temperatura máxima: 27°C.

Temperatura mínima: 18°C.

Probabilidad de precipitación diurna: 39% (lluvia).

Probabilidad de precipitación nocturna: 65% (chubascos y tormentas).

Vientos: Vientos del sur de 5 mph.

Medidas preventivas ante encharcamientos

Ante el inminente riesgo de inundaciones y acumulación de agua en zonas vulnerables y pasos a desnivel del AMG, las autoridades exhortan a la población a seguir estas recomendaciones:

Evitar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículos.

Mantener coladeras y desagües libres de basura para prevenir encharcamientos locales.

Proteger documentos importantes y asegurar objetos en exteriores que puedan caer por rachas de viento.

Planificar traslados ante posibles afectaciones viales y reducción de velocidad en el tráfico.

Pronóstico del Clima para mañana en Guadalajara, Jalisco

Para mañana, domingo 14 de junio de 2026, el pronóstico indica un día con tormentas eléctricas fuertes y lluvia ligera por la noche .

Temperatura máxima: 26°C

Temperatura mínima: 17°C

Probabilidad de precipitación: 65% (tanto de día como de noche)

Humedad: 68%

Viento: 6 mph desde el oeste

Índice UV: 6 (Moderado)

ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Protección Civil Jalisco

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