Zoológico Guadalajara lanza promociones para entrar GRATIS en junio; conoce quiénes y cómo participar

¿Planeas una visita al Zoológico Guadalajara este mes? Si eres amante del futbol o celebras tu cumpleaños en junio, podrías ahorrarte el costo del boleto y entrar gratis. Te explicamos cómo aprovechar estas dinámicas para disfrutar de uno de los recintos de conservación más importantes de México sin gastar de más.

¿Cómo entrar gratis por tu cumpleaños?

El Zoológico Guadalajara mantiene una política permanente que beneficia a los festejados durante todo su mes de cumpleaños. Esta promoción es ideal para quienes buscan una experiencia recreativa especial sin el costo del boleto general.

Para hacerla efectiva, el cumpleañero debe comprar el Paquete Guadazoo en la taquilla del parque. Es un requisito indispensable presentar una identificación oficial original y copia que compruebe la fecha de nacimiento.

En el caso de los menores de edad, es necesario mostrar una copia del acta de nacimiento junto con la identificación INE del adulto responsable que lo acompañe. Recuerda que este beneficio es personal e intransferible, válido solo una vez durante tu mes de nacimiento.

La promoción especial para los aficionados al futbol

Debido a la efervescencia futbolística que vive la ciudad por la Copa Mundial 2026, el recinto ha lanzado una dinámica que premia a los aficionados de los equipos que juegan en Guadalajara, incluyendo a selecciones como México, España, Uruguay, Corea, República Checa y Sudáfrica.

La dinámica es sencilla: si un equipo de la lista resulta ganador, tú también ganas al visitar el parque. Los niños de 3 a 11 años entran totalmente gratis al adquirir el Paquete Guadazoo si portan el jersey del equipo ganador.

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Por su parte, los adultos mayores de 12 años que porten el jersey del equipo triunfador recibirán un beneficio exclusivo y pagarán solo 95 pesos por su ingreso. Esta promoción busca fomentar la convivencia familiar aprovechando la emoción deportiva que inunda las calles de la capital jalisciense.

Lo que debes saber para tu visita al Zoológico Guadalajara

Para evitar contratiempos en la taquilla, toma en cuenta estos puntos fundamentales que aplican para las promociones vigentes:

Validez de la promoción futbolera: Solo es aplicable los días posteriores a que el equipo de tu preferencia resulte ganador.

Solo es aplicable los días posteriores a que el equipo de tu preferencia resulte ganador. Venta presencial: Tanto la promoción de cumpleaños como la de futbol son exclusivas para compra en taquillas físicas; no aplican mediante plataformas digitales.

Tanto la promoción de cumpleaños como la de futbol son exclusivas para compra en taquillas físicas; no aplican mediante plataformas digitales. Sin acumulaciones: Ten en cuenta que estas ofertas no son acumulables con otras promociones.

Ten en cuenta que estas ofertas no son acumulables con otras promociones. Jersey necesario: Para la promoción futbolera, debes portar el jersey del equipo ganador de forma visible al momento de llegar al parque.

Para la promoción futbolera, debes portar el jersey del equipo ganador de forma visible al momento de llegar al parque. Documentación a la mano: Siempre lleva tus documentos oficiales para acreditar tu fecha de nacimiento si planeas usar el beneficio de cumpleaños.

El Zoológico Guadalajara es una opción de entretenimiento accesible este junio en nuestra ciudad. Ya sea por un año más de vida o por la pasión de los colores de tu selección favorita, el recinto ofrece facilidades para que ningún tapatío se quede fuera de la aventura.

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