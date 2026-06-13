Atienden más 52 mil choques lamineros en Jalisco bajo protocolo para agilizar circulación

Desde diciembre de 2024 hasta mayo de este año, en Jalisco se han atendido 52 mil 254 choques lamineros bajo el protocolo especial para agilizar la resolución de percances viales y la circulación vehicular. Así, los automovilistas involucrados en incidentes menores pueden mover sus vehículos a un punto seguro para evitar embotellamientos en la vialidad; este tipo de choques vehiculares representa más de la mitad de los percances registrados en el estado.

Estadísticas de choques lamineros en Jalisco

La Secretaría de Transporte (Setran) informó que 10 mil 219 corresponden a cambios de carril, mientras que 42 mil 35 a choques por alcance. A partir de septiembre de 2025, el protocolo contempla el corte de circulación como una nueva causal de choque lamineros, es decir, cuando un carro invade el carril de otro y provoca el impacto; este último es responsable del percance vial debido a que realizó una maniobra indebida. Previamente, solo se contemplaban aquellos impactos de defensa contra defensa de las unidades.

El protocolo es un convenio de colaboración entre el Gobierno de Jalisco, a través de Setran, y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que reúne a las 34 aseguradoras que operan en la entidad. Tanto invasión de carril como choques por alcance representan el 51 por ciento de los casos registrados entre automóviles con seguro vigente en Jalisco.

Estos choques automovilísticos entran en el protocolo y cómo actuar ante ellos

El objetivo del convenio es garantizar la seguridad de los conductores involucrados y de aquellos que circulan por la zona, ya que permite liberar la vía con mayor rapidez. También se busca reducir el tráfico vehicular y los niveles de contaminación. El procedimiento está vigente únicamente para aquellos automovilistas que cuentan con una póliza de seguro vigente. Además, el incidente debe ser por alcance o por corte de circulación (cambio imprudente de carril) y no deben haber personas lesionadas, daños a terceros ni afectaciones a la infraestructura pública.

Quienes resulten involucrados en un choque laminero, las recomendaciones son: llamar al teléfono de su respectiva aseguradora, proporcionar al ajustador la información necesaria y mover el vehículo hasta que, por llamada, el ajustador dé más instrucciones.

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