Tras el incendio registrado el pasado domingo 22 de marzo en el Bosque de La Primavera, que ya fue controlado, te decimos cuál es la calidad del aire registrada la mañana de este lunes 23 de marzo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire la mañana de este lunes en algunas zonas del AMG, tales como Las Águilas con 103 puntos IMECA y Miravalle con 32 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 23 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Fe con 92 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country, con 14 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 23 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 43 Buena Atemajac 56 Buena Country 32 Buena Oblatos 64 Buena Centro 13 Buena Tlaquepaque 83 Buena Loma Dorada 87 Buena Águilas 103 Mala Miravalle 32 Mala Santa Anita 91 Buena Santa Fe 83 Aceptable Las Pintas 78 Aceptable Vallarta 76 Buena

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Incendio en el Bosque La Primavera en “Los Asadores”

La tarde del pasado domingo 22 de marzo, a través de la cuenta oficial de X de Protección Civil Jalisco, se informó sobre la propagación del incendio forestal en el paraje “Los Asadores”, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo a los informes, fueron 56 combatientes los que continúan trabajando en el incendio forestal registrado en “Los Asadores”.

De acuerdo a información oficial de SEMADET, este lunes 22 de marzo el incendio se ha controlado. Hasta el momento está activa la alerta atmosférica; esta alerta se da cuando las emisiones a la atmósfera de carácter temporal, de forma preventiva, pueden provocar riesgos a la salud de la población cercana.

¿Cómo cuidarse en la alerta atmosférica de Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones a la población para cuidar de su salud:

Reducir actividades al aire libre.

Evitar exponerse a los contaminantes.

Cerrar puertas y ventanas

Resguardar a personas vulnerables (niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias).

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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