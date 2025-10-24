La diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, presentó este viernes una iniciativa que busca reformar la Ley de Educación y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco para incluir la formación vial obligatoria desde la primaria hasta el bachillerato.

La propuesta, dijo en rueda de prensa, ofrecida desde el recinto legislativo, pretende que la educación en movilidad segura forme parte esencial de la enseñanza básica en la entidad, con el fin de fomentar una cultura de respeto, prevención y responsabilidad en las calles.

Lee también: Así se vio el robo del tren de carga en Guadalajara desde las cámaras del C5

EL INFORMADOR/ R. Bobadilla

La legisladora explicó que la iniciativa se sustenta en la visión "Cero Siniestros Viales", alineada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Constitución mexicana y los estándares de organismos internacionales como la ONU y la OMS. La intención es que la Secretaría de Educación implemente un programa educativo que, al igual que "Jalisco Bilingüe" o "Jornaleros Migrantes", se aplique en todos los niveles escolares y llegue también a la formación docente.

"Educar en movilidad segura es educar para salvar vidas. Cada menor que aprenda respeto y empatía vial será un adulto que contribuya a reducir los siniestros en nuestras calles", expresó la diputada

Destacó que el objetivo de la reforma es formar generaciones conscientes y responsables, capaces de transformar la cultura vial del estado.

El programa educativo propuesto, dijo la diputada, incluirá temas como jerarquía de la movilidad, respeto a peatones y ciclistas, prevención de siniestros, convivencia responsable, movilidad activa, derechos de las personas con discapacidad y perspectiva de género.

Giadans señaló que la propuesta no parte desde cero, sino que se suma a los esfuerzos ya realizados por distintas dependencias estatales.

"La Secretaría de Transporte dentro del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza hace una propuesta de una ruta sustentable para nuestras niñas y niños, con programas de movilidad digna con un enfoque intersectorial y la articulación de temas como salud, educación, movilidad, medio ambiente y niñez", añadió.

Durante la presentación de la iniciativa, realizada en las escalinatas del Congreso del Estado, estuvieron presentes autoridades como el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes; el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor; el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe García; y el director de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación, Eduardo Moreno Casillas, quienes respaldaron la propuesta.

"Que no seamos los que tengamos que aprender a partir de un percance o a través de una multa, que podamos aprender desde la etapa escolar sobre la importancia de la cultura vial", dijo Monraz Villaseñor.

Por su parte, el secretario de Educación añadió que la plataforma de la SEJ, Recreativos Academy, donde podrán albergarse los materiales que resulten de esta iniciativa, que además pueden replicarse a los padres de familia y personas tutoras.

La diputada agradeció el acompañamiento institucional y destacó la relevancia del trabajo conjunto para alcanzar una movilidad segura y sostenible.

Recordó que la propuesta fue elaborada junto con el diputado Luis Octavio Vidrio, con quien comparte la convicción de que "la prevención y la educación desde la infancia son clave para reducir los siniestros viales".

Te recomendamos: Aseguran media tonelada de marihuana en San Marcos

"Esta iniciativa no es solo una reforma legal; es una inversión en el futuro de Jalisco. Al adoptar la Visión Cero, aspiramos a desaparecer los siniestros viales evitables. Diseñamos un sistema que prioriza la vida sobre la velocidad, protegiendo a los más vulnerables y transformando nuestras ciudades en espacios seguros y equitativos", manifestó.

La legisladora destacó que la iniciativa se justifica en datos contundentes: cada año, las colisiones viales causan casi 1.3 millones de muertes prevenibles y 50 millones de traumatismos en todo el mundo, siendo la principal causa de fallecimiento entre niños y jóvenes, y en México, las lesiones de tránsito son la principal causa de accidentes graves entre adolescentes y jóvenes de 16 a 19 años, mientras que Jalisco concentra el 9.5% de los siniestros del País.

"Esta reforma representa un paso fundamental para garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad e inclusión, alineándose con estándares internacionales y acuerdos de la ONU para reducir significativamente las víctimas por siniestros viales para el año 2030", concluyó.

NA