La noche de ayer jueves se registró un robo al tren de carga en la zona de Pueblo Quieto, en Guadalajara, que fue captado desde las Cámaras del sistema de videovigilancia C5.

A través del 9-1-1, se recibió un reporte sobre un grupo de personas sustrayendo mercancía de un ferrocarril detenido en la zona de Jardines del Bosque, informó el sistema estatal.

Te recomendamos: Aseguran media tonelada de marihuana en San Marcos

"De inmediato, los sistemas de videovigilancia del C5 Escudo Jalisco detectaron la situación y coordinaron la respuesta operativa con la Comisaría de Guadalajara, quienes al arribar al sitio fueron agredidos con detonaciones de arma de fuego", refirió.

Ante ello, señaló el organismo, es que el C5 activó un cerco virtual y alertó a corporaciones de los tres niveles de gobierno.

"Gracias al seguimiento visual en tiempo real y la coordinación interinstitucional, se logró la detención de cinco personas y la recuperación de decenas de cajas de suero robadas", añadió.

Asimismo, finalizó el organismo, las cámaras del C5 Escudo Jalisco registran la presencia de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía General de Jalisco, quienes realizaron operativos de manera inmediata en la zona para recuperar la mercancía robada.

NA