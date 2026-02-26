Mañana es viernes de Cuaresma, por lo que el consumo de pescados y mariscos se incrementa. Pero cuidado, es muy importante para la salud saber cómo elegirlos y evitar enfermedades.

En consecuencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca que las personas realicen un consumo saludable y seguro de productos del mar, por eso otorgó algunos consejos.

Profeco exhorta a las y los consumidores a adquirir esta comida en establecimientos que cuenten con las condiciones adecuadas de higiene, así como de refrigeradores y congeladores que garanticen su frescura.

También pide revisar que cuenten con báscula que esté a la vista y holograma de calibración.

Revisa que el pescado sea fresco

Para saber cómo comprar pescado y mariscos en esta Cuaresma, Profeco da ocho consejos para adquirir el marisco más fresco y saludable.

-Los pescados y mariscos frescos deben tener un aroma similar al del mar . Si desprenden un olor agrio, amargo o parecido al amoníaco, significa que están en descomposición y es mejor no comprarlos.

-La textura es clave: la carne debe sentirse firme . Al presionarla ligeramente, tanto la piel como el músculo deben recuperar su forma de inmediato.

-En los pescados enteros, los ojos y la piel deben verse brillantes, con escamas bien adheridas y sin olores desagradables . Las agallas deben ser de tono rosado o rojizo y mantenerse firmes.

-Los camarones frescos se distinguen por su apariencia translúcida y brillante , lo que indica que conservan buena calidad.

-En el caso de moluscos bivalvos, como almejas, las conchas deben cerrarse al tocarlas y no presentar fracturas , ya que esto es señal de frescura.

-Si se compran filetes, hay que verificar que no estén resecos u oscurecidos en las orillas, ni que tengan tonalidades verdosas o amarillas .

-Para ostiones y mejillones, lo recomendable es elegir aquellos cuyas conchas permanezcan completamente cerradas .

-Cuando se trate de productos congelados, es fundamental revisar la fecha de caducidad indicada en la etiqueta antes de llevarlos.

Finalmente, pide a las y los consumidores que, en caso de detectar en la venta de estos productos, como kilos incompletos, la Profeco pide denunciar en el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o mediante sus redes sociales.

El pasado 18 de febrero arrancó la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza; con esta tradición se evita el consumo de carnes rojas y se sustituyen por pescado, mariscos e incluso aves, como el pollo.

