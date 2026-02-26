Copa Mundial de Clavados en Guadalajara queda cancelada

Este 26 de febrero, World Aquatics, el organismo rector mundial de los deportes acuáticos, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan , México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

La decisión, según el comunicado publicado desde su página oficial, fue tomada en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco.

El motivo: la seguridad en Jalisco

La cancelación del evento en Jalisco se produce tras " una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco ", que, según el organismo "analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública".

World Aquatics aseveró que esta decisión obedece a que persigue la máxima seguridad de todas y todos los participantes del evento.

¿Qué sucederá con la competencia vigente?

World Aquatics explicó que la clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos–Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal.

