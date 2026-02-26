Fuga de reos en Puerto Vallarta: ¿Cuántos quedan libres tras la captura de cuatro?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron capturados este este jueves a cuatro de los 23 presos que se fugaron del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante la violenta jornada registrada el pasado domingo 22 de febrero de 2026, tras el operativo militar contra el Cártel Nueva Generación (CNG) que derivó en la muerte de su líder Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

En un comunicado, la SSPC informó que luego de labores de inteligencia e investigación logró la detención de cuatro personas fugadas, que el domingo hicieron parte de los 23 reclusos que huyeron tras el ingreso por la fuerza de dos vehículos al centro penitenciario estatal.

Las autoridades elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertas interinstitucionales y migratorias, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

"Resultado de estos trabajos coordinados, en la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas", apuntó la dependencia.

Es decir que aún quedan 19 personas por ser capturadas, de las 23 que se escaparon.

La fuga se registró en medio de una jornada violenta con bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, atribuidos por autoridades federales a una reacción criminal tras el operativo contra 'El Mencho'.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Gobierno Federal está apoyando a las autoridades estatales para "la reaprehensión de estas personas".

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CNG muertos.

Oseguera Cervantes, alias “El Mencho", de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

