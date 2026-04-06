El Consejo Municipal del Deporte (Comude) informó que durante esta Semana de Pascua amplían sus horarios en el “Chapuzón RecreActivo” en donde podrás disfrutas de forma gratuita de las albercas municipales de Guadalajara para ejercitarte y divertirte en compañía de tu familia o amigos.De acuerdo con el Comude en esta Semana de Pascua ampliarán sus horarios más allá de los fines de semana, ahora el uso de las albercas gratuitas será del miércoles 8 de abril al domingo 12 de abril de este 2026 de 11:00 am a 5:00 pm.El acceso es completamente gratuito solo deberás presentar una identificación oficial ya sea tu INE o pasaporte vigente para el registro, además deberás usar traje de baño, gorra de natación y sandalias.Toma en cuenta que el cupo límite es de 150 personas para las albercas, por lo que te recomendamos ser puntual para alcanzar tu lugar.También, todo menor de edad es indispensable que asista con un adulto para su acceso, el Comude invita a la ciudadanía a acudir alguna de las albercas municipales gratuitas esta Semana de Pascua y de tomarse una fotografía, compartirla en redes sociales y etiquetar al consejo para compartir la diversión juntos. U.D. 1 José María Morelos y Pavón.U- D 4 Francisco Javier Mina.U.D. 6 Plan de Ayala.U.D 7 Héroes de Chapultepec.U.D. 8 CuauhtémocU.D. 12 Independencia.U.D 13 Libertador Miguel Hidalgo.U.D 37 Cd. TucsonU.D 48 Prof. Manuel Uriarte Tovar.U.D 69 Parque Liberación.U.D 78 Plaza vecinal Arandas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA