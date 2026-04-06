El Consejo Municipal del Deporte (Comude) informó que durante esta Semana de Pascua amplían sus horarios en el “Chapuzón RecreActivo” en donde podrás disfrutas de forma gratuita de las albercas municipales de Guadalajara para ejercitarte y divertirte en compañía de tu familia o amigos.

Horarios especiales de las albercas gratuitas en GDL en Semana de Pascua

De acuerdo con el Comude en esta Semana de Pascua ampliarán sus horarios más allá de los fines de semana, ahora el uso de las albercas gratuitas será del miércoles 8 de abril al domingo 12 de abril de este 2026 de 11:00 am a 5:00 pm.

ESPECIAL/ Consejo Municipal del Deporte.

El acceso es completamente gratuito solo deberás presentar una identificación oficial ya sea tu INE o pasaporte vigente para el registro, además deberás usar traje de baño, gorra de natación y sandalias.

Toma en cuenta que el cupo límite es de 150 personas para las albercas, por lo que te recomendamos ser puntual para alcanzar tu lugar.

También, todo menor de edad es indispensable que asista con un adulto para su acceso, el Comude invita a la ciudadanía a acudir alguna de las albercas municipales gratuitas esta Semana de Pascua y de tomarse una fotografía, compartirla en redes sociales y etiquetar al consejo para compartir la diversión juntos.

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Unidades de Guadalajara con servicio de albercas gratuitas

U.D. 1 José María Morelos y Pavón.

Ubicación: Pedro Celestino Negrete no 730.

U- D 4 Francisco Javier Mina.

Ubicación: Presa Laurel no 137.

U.D. 6 Plan de Ayala.

Ubicación: San Jacinto no 505.

U.D 7 Héroes de Chapultepec.

Ubicación: Nicolas Romero no 1477.

U.D. 8 Cuauhtémoc

Ubicación: Calle Dan Esteban no 2095.

U.D. 12 Independencia.

Ubicación: Nevado de Toluca no 100.

U.D 13 Libertador Miguel Hidalgo.

Ubicación: Pablo Valdez no 3415.

U.D 37 Cd. Tucson

Ubicación: Alfonso Cravioto no 2280 y 2300.

U.D 48 Prof. Manuel Uriarte Tovar.

Ubicación: Avenida Artes plásticas no 276.

U.D 69 Parque Liberación.

Ubicación: Avenida Ramal del Ferrocarril no 339 y 337.

U.D 78 Plaza vecinal Arandas.

Ubicación: Hacienda de tala no 3295.

ESPECIAL/ Consejo Municipal del Deporte.

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