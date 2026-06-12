ALERTA: Policía Vial cierra puntos peligrosos tras la lluvia de esta noche

Luego de la tormenta registrada esta noche y debido a la crecida del agua, las autoridades de los distintos niveles de gobierno se encuentran en las calles realizando diferentes recorridos de vigilancia y prevención.

Entre ellos, la Policía Vial implementó cierres preventivos en el paso inferior de la Avenida 8 de Julio y Washington, ambos sentidos, así como la avenida López Mateos y Avenida Cubilete, hacia La Calma.

Los oficiales también se encuentran cancelando el paso del cruce de Lázaro Cárdenas y Calle 20, así como el Periférico Norte y la calle Narciso Mendoza, rumbo a Calzada Independencia.

Otro de los puntos cerrados a la circulación donde se mantiene la presencia de la Policía Vial es la Lateral de Periférico Norte y Calle Pino Suárez, hacia Tabachines.

La coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara señaló que ha cerrado el paso en el desnivel de 8 de Julio y Washington.

Asistencia a conductores y transeúntes

Por su parte la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) continúa brindando apoyo a la ciudadanía ante las afectaciones derivadas de la lluvia.

Uno de estos puntos se ubica en la Calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Colón, donde personal operativo trabaja en la atención de encharcamientos, desazolve de alcantarillas y apoyo a automovilistas para mantener la seguridad y la movilidad en la zona.

"Si conduces durante la lluvia, reduce la velocidad, mantén tu distancia y evita cruzar vialidades inundadas. Seguimos monitoreando los puntos de riesgo y atendiendo los reportes de la población", afirmó la UEPCBJ.

Por otra parte, la Policía de Zapopan informó que, ante los encharcamientos, sus elementos brindaron apoyo a la ciudadanía para cruzar del transporte público a una zona segura. Los hechos sucedieron en el cruce del Periférico y Pino Suárez.

Se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar cualquier encharcamiento a su paso y permanecer en una zona alta mientras disminuye el nivel del agua, y ante cualquier emergencia, llamar de inmediato al 9-1-1.

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NG