Buscan declarar Área Natural Protegida a la Laguna de Atotonilco

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial busca declarar Área Natural protegida a la Laguna de Atotonilco.

Este cuerpo de agua ubicado al sur poniente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) oficialmente es conocido como "Laguna de Villa Corona" y se encuentra entre los municipios de Villa Corona, entre otros.

La propuesta contempla la protección de 3 mil 671 hectáreas ubicadas en el municipio de Villa Corona, una zona considerada prioritaria por su relevancia ecológica y por los servicios ambientales que brinda tanto a las comunidades locales como al AMG.

La secretaría de Medio Ambiente, Paola Bauche, explicó que se espera que muy pronto se tenga este reconocimiento.

"Se ha trabajado muchísimo desde hace muchos años tanto por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas (JIMAL) como por la Secretaría de Medio Ambiente y todos los enamorados de la laguna estamos muy cerca de lograrlo, acuerdo con la Ley hay una cierta cantidad de pasos que tenemos que hacer para decretar una Área Natural Protegida y uno de los más importantes es la consulta pública la cual termino en el mes de marzo", dijo.

El Aviso de Declaratoria del Área Natural Protegida fue publicado el 13 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, con lo que se abrió un periodo de 60 días naturales para que instituciones, especialistas y habitantes del municipio presenten observaciones, manifestaciones o información técnica relacionada con el proyecto.

Buscan fortalecer la protección de este ecosistema

Este miércoles la American Chamber of Commerce of Mexico, Capítulo Occidente anunció el proyecto Desazolve de los canales de la Laguna de Atotonilco, una iniciativa conjunta para el rescate de este Sitio Ramsar de gran importancia para Jalisco. Este permitirá mejorar las condiciones hidrológicas de este humedal y fortalecer la protección de uno de los ecosistemas más importantes de Jalisco.

El proyecto contempla desazolvar 54.8 kilómetros de canales, concluyendo a mediados del próximo año.

Ernesto Sánchez Proal, presidente de AmCham Guadalajara, explicó que empresarios afiliados al organismo impulsan un proyecto de restauración de la Laguna de Atotonilco, en el municipio de Villa Corona, Jalisco, con el objetivo de recuperar un ecosistema clave para la biodiversidad.

"Para la American Chamber of Commerce of México Capítulo Occidente la sustentabilidad no es un tema accesorio o una tendencia pasajera es una promesa estratégica para la competitividad, el desarrollo regional y el futuro compartido de Norteamérica" , dijo.

Añadió que la Laguna de Atotonilco estuvo completamente seca durante el 2005 y el 2018 y hoy gracias a una alianza multisectorial está en proceso su restauración.

El trabajo es un esfuerzo en conjunto

La iniciativa es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), American Chamber Guadalajara y empresas afiliadas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas (JIMAL), y los municipios que integran este organismo regional.

Las acciones ayudarán a conservar el hábitat de 249 especies de aves registradas en la Laguna de Atotonilco , de las cuales 52 especies se encuentran amenazadas o bajo alguna categoría de protección

El proyecto se gestionó desde el año pasado y los trabajos iniciaron en marzo de 2026, con un avance a la fecha del diez por ciento.

La Laguna de Atotonilco cuenta con una superficie aproximada de 2 mil 850 hectáreas y constituye un refugio fundamental para la biodiversidad.

NG