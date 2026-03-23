La Secretaría de Turismo de Jalisco anunció el programa de turismo social "Exploremos al estilo Jalisco" con el que buscan facilitar a los jaliscienses a que tengan una salida de vacaciones durante el 2026.

La ventaja es que, para este año, el programa se amplía en comparación con el año 2025: beneficiará a más de 3 mil 400 personas, con la posibilidad de realizar 88 recorridos donde se visitarán 45 destinos de Jalisco más 7 atracciones. Los visitantes tendrán la oportunidad de que haya 20 accesos grupales a centros recreativos.

Para este año, habrá más destinos a visitar, por ejemplo, la Costalegre, Puerto Vallarta, Pueblos Mágicos, los Altos de Jalisco, la ribera de Chapala, zonas que son consideradas como los principales atractivos en materia de turismo en todo Jalisco.

Michelle Fridman, secretaria de Turismo estatal, destacó que habrá seguridad en Jalisco para los turistas, particularmente para la Copa Mundial, por lo que garantiza una buena recepción.

"En cualquier lugar del mundo puede suceder algo. Si nosotros nos vamos a los índices de seguridad de Jalisco como destino vs destinos turísticos en Estados Unidos, Canadá y en Europa, vamos a encontrar que nuestros índices son mucho mejores y más seguros. Entonces, creo que no puede garantizar la seguridad de ningún destino turístico del mundo, pero sí les puedo garantizar que Jalisco cuenta con las condiciones de seguridad normales de cualquier destino, si no es que mejor".

El programa operará del 6 de abril al 30 de noviembre y tendrá varias modalidades: Primavera; Personas pertenecientes a pueblos originarios indígenas; Recorridos y accesos para grupos vulnerables; Verano; Conectando municipios; Guardianes del Patrimonio y Adulto mayor.

Esta es la forma de registrarte al programa "Exploremos al estilo Jalisco"

El proceso de registro es sencillo y se desglosa de la siguiente forma:

1.- Pre-registro:

Llenar datos y cargar los documentos (es el pase para el sorteo, no garantiza ser ganador)

Identificación oficial que acredite su residencia en Jalisco

Comprobante de domicilio

CURP: El pre registro cerrará 2 días antes del sorteo y se te envierá un folio de participación por correo electrónico. Se brindará apoyo a personas que no cuenten con los medios para realizarlo en Secturjal a partir del 11 de marzo, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

2. Acude al sorteo:

Los solicitantes se presentan con su folio de pre registro y reciben un boleto para la tómbola

Al resultar ganadores, podrán elegir el destino a visitar, de acuerdo a la disponibilidad de recorridos, se le registrará, recibirá su boleto e indicaciones.

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3. Preséntate el día de la salida:

Asiste puntual a la cita con tus acompañantes (también con folio de pre registro)

Identificación

Carta bajo protesta de decir verdad

Para mayor información, se pueden consultar las siguientes vías:

Página web

Teléfonos: 33 3668 1600 / 33 3668 1607 / 33 3668 1614

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