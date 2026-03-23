Guadalajara prepara recorridos turísticos para Semana Santa y Pascua

Con el fin de disfrutar del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en la ciudad, el Gobierno de Guadalajara anunció la realización de recorridos turísticos y actividades culturales gratuitas, que se llevarán a cabo del 30 de marzo al 12 de abril.

Entre ellos se planea un recorrido que partirá de la Plaza de los Mariachis hacia el Lienzo Charro, donde se podrá montar a caballo. También habrá visitas a Selva Mágica —con los juegos incluidos para los menores— y un recorrido por el municipio de Tequila, donde se visitarán el Mirador de Amatitán y una casa tequilera.

La directora de Turismo del ayuntamiento tapatío, María Plasencia, detalló que en total serán 87 recorridos turísticos: 48 peatonales, 39 en autobús y 10 intermunicipales con Tonalá y Zapotlanejo. Destacó que se visitarán la Arena Guadalajara, el Acuario Michín, el planetario, panteones, cantinas, entre otros.

“Tenemos todo tipo de recorridos para que todas las personas lo puedan disfrutar, en la mañana y en la tarde”, anotó. Además, añadió que para el periodo vacacional se esperan alrededor de 700 mil visitantes, aunque la funcionaria no descartó que a la ciudad lleguen un millón de turistas.

De manera paralela, alistan operativos de seguridad para Semana Santa y Pascua

En tanto, para garantizar la seguridad de los habitantes y turistas durante el período vacacional, la Comisaría municipal y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos preparan operativos y despliegue de elementos en varios puntos de la ciudad. La comandante de esta dependencia, Jenny de la Torre Ruelas, comentó que 70 oficiales y 10 unidades estarán distribuidas en distintas zonas, especialmente en templos, plazas públicas, corredores turísticos, mercados, centros comerciales y espacios recreativos.

Durante la visita de los siete templos en el Centro Histórico, indicó, se implementará un operativo especial, mientras que en la Barranca de Huentitán se reforzará la vigilancia, los recorridos preventivos y la prevención de incendios forestales.

El comisario, Ismael Ramírez Méndez, expuso que desplegarán 800 policías, 300 patrullas, 100 bicicletas, 100 motocicletas y el helicóptero de la corporación, para la vigilancia aérea. Además, cuatro drones sobrevolarán las zonas de mayor aforo. Los uniformados se concentrarán en el primer cuadro de la ciudad, así como en parques, plazas y avenidas principales.

Otras recomendaciones generales al salir durante Semana Santa y Pascua

A quienes decidan salir de la ciudad por las vacaciones, el comisario recomendó cerrar adecuadamente puertas y ventanas del domicilio, evitar dejar las cortinas corridas a fin de que no se observe hacia el interior, no dejar llaves en casa, informar de la salida a personas de confianza y reportar cualquier hecho sospechoso, como una mudanza.

Por su parte, el director de Servicios Médicos municipales, José de Jesús Méndez de Lira, señaló que se implementará de atención médica, prehospitalaria y cobertura preventiva en los principales puntos de concentración de personas, sobre todo en los recorridos religiosos.

Recordó que durante el período vacacional se incrementan las enfermedades gastrointestinales por la ingesta de alimentos en mal estado y el calor, por lo que hizo un llamado a mantenerse hidratados, evitar explosiones prolongadas en el sol y cuidar a los menores, pues los accidentes en casa se incrementan hasta en un 20 por ciento.

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AO

