El temporal de lluvias continúa en el Área Metropolitana de Guadalajara y para este miércoles 17 de junio se prevén precipitaciones durante la tarde y noche, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara.

Las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo el desarrollo de nubosidad y tormentas aisladas en gran parte de Jalisco, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y afectaciones viales.

¿A qué hora lloverá mañana, 17 de junio, en Guadalajara?

Este 17 de junio, la probabilidad de lluvia es de hasta 70%, esta se concentrará durante la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando podrían caer lluvias ligeras a moderadas acompañadas de abundante nubosidad.

Además, existe la posibilidad de que las precipitaciones se extiendan durante la noche debido al ingreso de humedad y al desarrollo de tormentas típicas de la temporada de lluvias.

Horas Probabilidad de lluvia 14:00 h 30% 15:00 h 30% 16:00 h 30% 17:00 h 40% 18:00 h 30% Noche Entre 40% y 60%

Pronóstico del tiempo para el 17 de junio en Guadalajara

Para este miércoles se espera una temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius y una mínima de 16 grados, con ambiente fresco durante la mañana y cálido hacia la tarde.

También se prevén vientos moderados provenientes del suroeste, así como condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas aisladas durante la segunda mitad del día.

Los especialistas señalan que junio es uno de los meses en los que comienza a consolidarse el temporal de lluvias en Jalisco, por lo que es común que las precipitaciones se presenten principalmente durante las tardes y noches.

¿Seguirán las lluvias en Guadalajara?

Los pronósticos indican que las lluvias continuarán durante los próximos días en Guadalajara y municipios metropolitanos. La presencia de humedad proveniente del océano Pacífico y las condiciones propias de la temporada favorecerán la ocurrencia de chubascos vespertinos y tormentas puntuales.

Aunque no se esperan lluvias intensas durante toda la jornada, sí podrían registrarse episodios de precipitación moderada en distintos puntos de la ciudad tapatía a lo largo de la semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO