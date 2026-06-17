Si tienes planes al aire libre o vas rumbo al trabajo, no olvides el impermeable. Este miércoles 17 de junio de 2026, el clima da un giro refrescante que impactará tu rutina diaria, trayendo consigo las esperadas lluvias y un alivio al calor en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que las condiciones atmosféricas de hoy favorecen un ambiente húmedo y templado. Las precipitaciones ligeras serán las protagonistas desde las primeras horas de la mañana.

Para quienes habitan en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el día comenzó con una temperatura mínima que rondó los 18 grados centígrados. Esta frescura matutina estuvo acompañada de una humedad elevada del 85 por ciento.

¿Qué nos espera para el resto de la jornada? El termómetro tendrá un ascenso gradual, pero sin llegar a los extremos de semanas anteriores. La temperatura máxima se estacionará entre los 25 y 27 grados centígrados durante la tarde .

Lluvias intermitentes a lo largo del día

La probabilidad de lluvia se mantiene alta, oscilando entre el 60 y el 65 por ciento según los reportes meteorológicos . Estas precipitaciones se presentarán de forma intermitente, afectando principalmente las zonas centro y sur de Jalisco.

Aunque no se esperan tormentas severas, las lloviznas constantes podrían generar pavimento resbaladizo. Por ello, es fundamental manejar con precaución y salir con tiempo extra para evitar el tráfico habitual de la metrópoli.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica de este miércoles. Se registrarán ráfagas provenientes del suroeste con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, refrescando aún más el ambiente vespertino.

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara señalan que estas condiciones son típicas de la transición hacia la temporada de lluvias. La nubosidad se mantendrá presente en un 58 por ciento.

Recomendaciones para la jornada tapatía

Ante este panorama, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones básicas para la población. La principal es evitar resguardarse bajo árboles grandes en caso de que las rachas de viento se intensifiquen por la tarde.

Además, se sugiere mantener limpias las azoteas y alcantarillas cercanas a los domicilios. Aunque hoy solo se prevé lluvia ligera, la prevención es clave para evitar futuras inundaciones en los puntos críticos de la ciudad.

Si utilizas el transporte público, considera que los tiempos de traslado suelen aumentar con el pavimento mojado. Llevar calzado cerrado y un paraguas compacto será tu mejor estrategia para mantenerte seco y cómodo.

Para los amantes de las actividades al aire libre, el mediodía ofrecerá una breve tregua. Sin embargo, el índice UV alcanzará niveles moderados, por lo que el uso de protector solar sigue siendo indispensable.

Un respiro para el medio ambiente

Este cambio de clima no solo beneficia a los ciudadanos que buscaban un descanso del sol, sino también a la flora urbana. Los parques y camellones de la ciudad lucen revitalizados gracias a la humedad acumulada.

Asimismo, estas primeras precipitaciones constantes son una excelente noticia para los agricultores de la región. La tierra comienza a captar el agua necesaria para los próximos ciclos de siembra en las zonas aledañas.

En resumen, este miércoles nos regala un clima ideal para disfrutar de un café caliente por la tarde. Mantente informado a través de los canales oficiales y prepárate para una semana donde las nubes seguirán dominando el cielo tapatío.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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