El SMN habla sobre el riesgo del Potencial Ciclón Tropical UNO para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles que el potencial ciclón tropical UNO ha dejado de representar una amenaza para el territorio mexicano . Tras su trayectoria por el Golfo de México, el sistema se aleja gradualmente de nuestras costas, descartándose riesgos directos para la población nacional.

Ubicación y desplazamiento del sistema

De acuerdo con el reporte más reciente de la autoridad meteorológica, el centro del sistema se localiza actualmente sobre el noroeste del Golfo de México. Sus coordenadas lo ubican a escasos 20 kilómetros al este-sureste de Puerto Oconnor, Texas, Estados Unidos, y a 320 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas.

El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad de 11 km/h, alejándose definitivamente de las costas de Tamaulipas y del resto del litoral mexicano.

Intensidad y condiciones actuales

Aunque el sistema continúa bajo monitoreo, su lejanía respecto a la zona continental ha mitigado las probabilidades de afectaciones en México. Las condiciones registradas hasta el momento son:

Vientos máximos sostenidos: 45 km/h.

Rachas de viento: Hasta 65 km/h.

Debido a la distancia y la trayectoria que sigue el fenómeno meteorológico, el SMN ha confirmado que el sistema ha dejado de afectar al territorio mexicano , por lo que no se esperan condiciones de riesgo asociadas a este evento en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas de la temporada de huracanes 2026.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA