La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) informó hoy que avanzan los trabajos de construcción en el Puente Amado Nervo que se construye entre Jalisco y Nayarit.

Este jueves el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, en compañía de personal de los Centros SICT de Nayarit y Jalisco, realizaron un recorrido de supervisión en el lugar.

El puente que conectará Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit permitirá una mejor movilidad regional y seguridad vial. Cruza el Río Ameca y con su operación se reducirán 25 minutos los tiempos de recorrido entre los centros turísticos de la Riviera Nayarita y Puerto Vallarta.

El puente Amado Nervo inició su construcción en julio del año pasado y contempla una inversión federal de 900 millones de pesos. Se prevé concluir en noviembre de 2026, sin embargo autoridades municipales han informado que podría concluirse antes de tiempo.

X / @SICTmx

La obra medirá 24 metros de ancho y tendrá seis carriles de circulación —tres carriles por sentido—, se emplearán 2 mil 970 toneladas de acero en la estructura del puente, 218 toneladas de acero en los accesos, entre otros trabajos.

Una vez que la obra sea concluida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en noviembre de 2026, el puente Amado Nervo beneficiará a 7.6 millones de personas entre habitantes, turistas locales, nacionales y extranjeros, así como la logística en el traslado de bienes y mercancía.

MF