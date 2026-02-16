IDEFT y Cordica suman esfuerzos por la inclusión

Con un mensaje de inclusión, esperanza y compromiso social, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la asociación civil Cordica 21 firmaron un convenio de colaboración que abre nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo para personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Desde hace 17 años, Cordica 21 impulsa un modelo integral de inclusión que inició con un equipo de futbol para jóvenes con síndrome de Down; posteriormente abrió un colegio y, más recientemente, una cafetería operada por jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual, bajo la supervisión de personal docente, como un ejercicio práctico de inclusión laboral.

La alianza se enmarca en la visión del Gobierno del Estado

La alianza entre ambas instituciones se enmarca en la visión del Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, así como en el impulso del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del Instituto, quienes han reiterado su compromiso con una política de formación para el trabajo con enfoque social e incluyente.

Durante la firma del convenio, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y el director general y representante legal de Cordica 21, José Rubén Ruiz Rodríguez, coincidieron en que esta alianza permitirá sumar capacidades, compartir experiencias y generar acciones concretas que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, así como en el bienestar de sus familias, a partir de una visión común basada en la inclusión, el trabajo colaborativo y el compromiso social.

En el acto protocolario participaron por parte de Cordica 21, Laura Areli Ruiz Borrayo, directora de la asociación; Danna Gisela Tirado Zamudio, auxiliar administrativa; Grecia Marchiani García, coordinadora de Relaciones Públicas, así como Ricardo Limón Carranza e Irma Yolanda Carranza, integrantes del equipo directivo y operativo.

Por parte del IDEFT estuvieron presentes Pablo García Arias, director de Vinculación; Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara; Hannia Medina Beas, titular de la Unidad de Gestión y Seguimiento; Denisse Aranda Arrache, coordinadora operativa de la Secretaría Técnica de la Dirección General; Erick Brandon Palacios Sánchez, responsable de Vinculación Incluyente, y Silvia Elizabeth Raygoza Jáuregui, titular de la Unidad de Comunicación Social.

Este convenio confirma el compromiso de ambas instituciones de sumar capacidades, experiencia y voluntad para impulsar acciones que generen un impacto positivo y duradero en la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Jalisco.

