Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que Irán está acabado y que no recibiría ni "diez centavos" como parte del acuerdo. El mandatario estadounidense escribió un par de mensajes relacionados con ello a través de su perfil oficial de Truth Social.

El par de mensajes de Trump sobre Irán

En el primero de ellos expresó una vez más la idea de que el país iraní se ha quedado sin fuerza para responder o atacar. Esto dijo Trump respecto a ello:

"¡La guerra ha disminuido a Irán! Ya no cuenta con Fuerza Aerea, Naval, Equipo antiaereo, Radares o prácticamente nada, y aun así los 'tontócratas' dicen que Irán está mejor ahora que cuatro meses atrás ¿Pueden imaginarse decir eso? ¿Cuán estúpidas pueden ser algunas personas?" se puede leer en un mensaje firmado como “President DJT”.

En el segundo mensaje, Trump insistió en que Irán estaba acabado y extendió que no recibirá dinero de parte de Estados Unidos. Además, dio a entender que el acuerdo se logró luego de que el país iraní buscó el acuerdo por desesperación.

"No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!", escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Tras acuerdo, las negociaciones entre Irán y EU son aplazadas

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió de que "Irán tomará medidas para proteger a sus aliados".

Bagaei atribuyó a Estados Unidos la "responsabilidad directa" de los ataques israelíes en Líbano y recordó que el fin de las hostilidades en ese país forma parte del memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que entró en vigor el pasado jueves.

No obstante, este viernes Israel lanzó nuevos ataques en territorio libanés con un saldo de 18 muertes.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Con información de EFE

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB