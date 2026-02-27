Viernes, 27 de Febrero 2026

Rosco, perrito bombero de Zapopan, se jubila

Rosco formó parte de la Unidad Canina especializada en búsqueda y rescate de restos humanos durante nueve años

Por: Nancy Andrade Jáuregui

 En honor a Rosco se le entregó una pechera conmemorativa a su cuidador. CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

El Gobierno de Zapopan reconoció la trayectoria de 21 elementos jubilados del Organismo Público Descentralizado (OPD) Protección Civil y Bomberos de Zapopan (PCYBZ), así como del perrito Rosco, quien formaba parte de la Unidad Canina; juntos concluyeron una etapa llena de compromiso, vocación y entrega a la ciudadanía. 

Rosco formó parte de la Unidad Canina especializada en búsqueda y rescate de restos humanos durante nueve años y, ahora, después de casi una década de trabajo y entrega, regresa a casa con todo el cariño y orgullo zapopano. Además, en honor a Rosco, se le entregó una pechera conmemorativa a su cuidador.

“Esta ciudad, este municipio está eternamente agradecido con ustedes por todos estos años de servicio (...) Siempre he dicho que formar parte del equipo de Protección Civil y Bomberos no es para cualquiera. Primero, se necesita vocación de servicio y sobre todo valentía y fortaleza”, mencionó el alcalde de Zapopan,  Juan José Frangie Saade, quien encabezó el reconocimiento. 

El alcalde, agregó que Rosco y los elementos jubilados dejan una huella imborrable en la institución y en el municipio: “Han dejado ustedes un legado para la ciudad y un legado a esta corporación. Se van con la frente en alto, totalmente satisfechos de lo que hicieron y de lo que aportaron”.

Durante el acto, los 21 integrantes retirados con más de tres décadas de servicio recibieron un casco antiguo en reconocimiento a su trayectoria, asimismo, sus nombres y fotografías serán incorporados al Pasillo de Nuestros Héroes en la Base 1 de Bomberos de Zapopan.

Personal jubilado con más de 30 años de servicio en PCYBZ

  • Benitez Cortez José Asunción.  
  • González Navarro Alejandro. 
  • Rivera Fernández Jerónimo Gabriel. 
  • Valdivia Magallón Gabriel. 
  • Famoso Vázquez Salvador.
  • García Lozano Juan Pablo. 
  • González Castañeda Prisciliano.
  • Márquez Orozco Jaime. 
  • Márquez Orozco José Armando.  
  • Moncayo García Miguel Ángel.
  • Seda Ceja José Francisco. 
  • Suárez Luna Carlos. 
  • Tabares Pérez Ramón.
  • Ramírez Hernández Julio. 
  • Salas Parra Luis Daniel. 
  • Villareal Chávez Francisco Javier. 
  • Jáuregui López Fernando. 
  • Hernández Hernández María Luisa.  
  • Arias González Jaime. 
  • Viera Olmos Rodolfo de Jesús. 
  • Anaya Hernández Manuel de Jesús.
