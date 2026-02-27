Rosco, perrito bombero de Zapopan, se jubila

El Gobierno de Zapopan reconoció la trayectoria de 21 elementos jubilados del Organismo Público Descentralizado (OPD) Protección Civil y Bomberos de Zapopan (PCYBZ), así como del perrito Rosco, quien formaba parte de la Unidad Canina; juntos concluyeron una etapa llena de compromiso, vocación y entrega a la ciudadanía.

Rosco formó parte de la Unidad Canina especializada en búsqueda y rescate de restos humanos durante nueve años y, ahora, después de casi una década de trabajo y entrega, regresa a casa con todo el cariño y orgullo zapopano. Además, en honor a Rosco, se le entregó una pechera conmemorativa a su cuidador.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

“Esta ciudad, este municipio está eternamente agradecido con ustedes por todos estos años de servicio (...) Siempre he dicho que formar parte del equipo de Protección Civil y Bomberos no es para cualquiera. Primero, se necesita vocación de servicio y sobre todo valentía y fortaleza”, mencionó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, quien encabezó el reconocimiento.

El alcalde, agregó que Rosco y los elementos jubilados dejan una huella imborrable en la institución y en el municipio: “Han dejado ustedes un legado para la ciudad y un legado a esta corporación. Se van con la frente en alto, totalmente satisfechos de lo que hicieron y de lo que aportaron”.

Durante el acto, los 21 integrantes retirados con más de tres décadas de servicio recibieron un casco antiguo en reconocimiento a su trayectoria, asimismo, sus nombres y fotografías serán incorporados al Pasillo de Nuestros Héroes en la Base 1 de Bomberos de Zapopan.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

Personal jubilado con más de 30 años de servicio en PCYBZ

Benitez Cortez José Asunción.

González Navarro Alejandro.

Rivera Fernández Jerónimo Gabriel.

Valdivia Magallón Gabriel.

Famoso Vázquez Salvador.

García Lozano Juan Pablo.

González Castañeda Prisciliano.

Márquez Orozco Jaime.

Márquez Orozco José Armando.

Moncayo García Miguel Ángel.

Seda Ceja José Francisco.

Suárez Luna Carlos.

Tabares Pérez Ramón.

Ramírez Hernández Julio.

Salas Parra Luis Daniel.

Villareal Chávez Francisco Javier.

Jáuregui López Fernando.

Hernández Hernández María Luisa.

Arias González Jaime.

Viera Olmos Rodolfo de Jesús.

Anaya Hernández Manuel de Jesús.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

