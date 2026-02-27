Rosco, perrito bombero de Zapopan, se jubila

El Gobierno de Zapopan reconoció la trayectoria de 21 elementos jubilados del Organismo Público Descentralizado (OPD) Protección Civil y Bomberos de Zapopan (PCYBZ), así como del perrito Rosco, quien formaba parte de la Unidad Canina; juntos concluyeron una etapa llena de compromiso, vocación y entrega a la ciudadanía. Rosco formó parte de la Unidad Canina especializada en búsqueda y rescate de restos humanos durante nueve años y, ahora, después de casi una década de trabajo y entrega, regresa a casa con todo el cariño y orgullo zapopano. Además, en honor a Rosco, se le entregó una pechera conmemorativa a su cuidador.“Esta ciudad, este municipio está eternamente agradecido con ustedes por todos estos años de servicio (...) Siempre he dicho que formar parte del equipo de Protección Civil y Bomberos no es para cualquiera. Primero, se necesita vocación de servicio y sobre todo valentía y fortaleza”, mencionó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, quien encabezó el reconocimiento. El alcalde, agregó que Rosco y los elementos jubilados dejan una huella imborrable en la institución y en el municipio: “Han dejado ustedes un legado para la ciudad y un legado a esta corporación. Se van con la frente en alto, totalmente satisfechos de lo que hicieron y de lo que aportaron”.Durante el acto, los 21 integrantes retirados con más de tres décadas de servicio recibieron un casco antiguo en reconocimiento a su trayectoria, asimismo, sus nombres y fotografías serán incorporados al Pasillo de Nuestros Héroes en la Base 1 de Bomberos de Zapopan.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA