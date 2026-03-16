En distintos accidentes viales ocurridos durante la noche, un menor de 6 años y una mujer perdieron la vida en la ciudad.

El primer caso ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque: sobre la avenida La Cantera, en su cruce con la calle Nardo, de la colonia Arroyo de las Flores, donde falleció el menor de 6 años de edad.

Los hechos ocurrieron cuando el menor fue atropellado por una camioneta tipo pickup en color blanco, provocando que el menor quedara tendido en la calle.

Policías municipales y personal de servicios médicos acudieron al sitio, pero localizaron al menor fallecido debido a las lesiones. El conductor de la camioneta quedó retenido en el lugar para deslindar responsabilidades.

El segundo hecho ocurrió en la colonia Marcelino García Barragán de Zapopan donde falleció una mujer motociclista.

Según la policía municipal, una ambulancia realizaba el traslado de un paciente de Cruz Verde Santa Lucía al Hospitalito cuando, en el cruce de la avenida Juan Gil Preciado y Tercera Oriente, tuvo un percance con una motocicleta.

De acuerdo con las autoridades, la ambulancia circulaba con códigos de emergencia al momento del accidente.

La mujer que conducía la motocicleta falleció debido a las lesiones tras el arribo de los policías municipales.

Personal del Ministerio Público acudió al sitio para indagar el caso y deslindar responsabilidades.

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NA