Un choque vehicular entre un camión de pasajeros y un automóvil dejó como saldo 11 personas lesionadas que fueron trasladadas a un puesto de socorros para recibir mayores atenciones médicas . El siniestro ocurrió esta madrugada del 7 de abril en la carretera de San Juan de los Lagos hacia Lagos de Moreno, a la altura del 92 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

Detalles del percance en la carretera de Jalisco

Se trató de un choque por alcance que ocurrió alrededor de las 04:30 horas. El otro vehículo implicado huyó del lugar tras el siniestro; las 11 personas que resultaron involucradas presentaron lesiones.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan de los Lagos y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco atendieron el siniestro .

Autoridades reportaron decesos por accidentes viales en Semana Santa en Jalisco

Esta última dependencia dio a conocer ayer que en Jalisco se reportaron 118 accidentes vehiculares durante Semana Santa, en los cuales fallecieron 13 personas. En total se registraron 27 decesos durante la semana pasada .

"El análisis de estos datos identifica que aproximadamente 76 % de los decesos están relacionados con hechos de movilidad; es decir, accidentes en automóviles y motocicletas, lo que confirma que los principales riesgos continúan asociados a conductas imprudentes al conducir", señaló la corporación.

"Es fundamental respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, portar casco y equipo de protección. De igual forma, se exhorta a evitar el ingreso a cuerpos de agua no vigilados, no nadar en condiciones de riesgo y supervisar en todo momento a niñas, niños y adolescentes", añadió la Unidad Estatal.

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FF